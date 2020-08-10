Питание против остеопороза: «золотые» правила, чтобы повысить плотность костей

Если через день будете употреблять какой-либо молочный продукт, а на следующий день будете съедать просто горсть разных орехов и семечек, этого достаточно, чтобы насытить ваш организм приличным количеством кальция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОДИН ПЕРЕЛОМ ЗАПУСКАЕТ КАСКАД

- Остеопороз это системное заболевание скелета. Если вдруг у человека случился перелом лучевой кости или шейки бедренной кости, это не означает, что только в данном месте у него есть остеопороз. Перелом говорит о том, остеопороз поразил все кости скелета. Это генерализованное, системное заболевание. Поэтому следующий перелом может случиться в совершенно другом месте – в телах позвонков, в ключицах, в голени. Во всем мире остеопороз является основной причиной переломов, - рассказала заведующий лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова кандидат медицинских наук Екатерина Дудинская на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично».

На лекциях представители старшего поколения могут узнать о правилах здорового питания Фото: Иван МАКЕЕВ

Остеопороз развивается потому, что с возрастом скорость образования новой кости снижается, а скорость разрушения увеличивается, поясняет эксперт. Баланс, который позволяет поддерживать плотность наших костей, смещается примерно с 40 — 45 лет и медленно идет в сторону разрушения костной ткани. Но есть способы затормозить этот процесс и даже повысить плотность костей. Важнейший метод профилактики остеопороза — физическая активность. «Кости нуждаются в тренировке, к ним прикреплены мышцы и, если кости не будут тренироваться, то остеопороз разовьется раньше, и скорость его будет более быстрая, чем у тренированных людей, - предупреждает Екатерина Дудинская. - Поэтому сколько бы лет вам ни было, даже если вы никогда раньше не занимались никаким спортом, начинайте заниматься любым доступным вам видом физической активности, будь то ходьба, гимнастика, просто прогулки, лечебная физкультура. Это обязательно нужно для здоровья костей, в том числе».

И, конечно же, плотность наших костей во многом зависит от питания.

Зав лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова кандидат медицинских наук Екатерина Дудинская Фото: Иван МАКЕЕВ

ДРАГОЦЕННЫЙ КАЛЬЦИЙ

- Самое важное в развитии костной ткани, в процессе ее создания - строительный материал. Это кальций и витамин Д, - говорит врач. - Как мы знаем, кость состоит из белка и минеральных веществ. Это не только кальций, а также цинк, магний, фосфор, но кальций является основным кирпичиком для построения костной ткани.

Кальций мы получаем с пищей, прежде всего, из молочных продуктов. Очень важно знать: больше всего кальция легко усваиваемого, который легко попадает из желудка в кровь, содержится в ферментированных молочных продуктах. Это творог, кефир, кисломолочные продукты, натуральный йогурт, сыры. В небольшом кусочке сыра кальция будет больше, чем в большом кувшине молока. Также богаты кальцием орехи, семечки, чеснок, бобовые (фасоль, боб, горох), крупы: гречневая, овсяная, ячневая.

Итого: если вы через день будете употреблять какой-либо молочный продукт в виде сыра, творога или йогурта, а на следующий день будете съедать просто горсть разных орехов и семечек, этого достаточно, чтобы насытить ваш организм приличным количеством кальция, отмечает Екатерина Дудинская.

Лекции проходят в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично». Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Очень важный момент: как кальций попадет из желудка в кровь. Если есть заболевания слизистой желудка или кишечника, были операции на желудке или есть проблемы с ферментами, которые попадают в кишечник из печени, поджелудочной железы, то всасывание кальция будет снижено. Поэтому, если у вас есть проблемы с ЖКТ, обязательно проконсультируйтесь с врачом, как восполнить поступление кальция.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ВИТАМИН D

- Витамин D «уводит» кальций именно в кости, а не позволяет ему откладываться в других органах и системах нашего тела, - поясняет эксперт. - Витамин D содержится в жирных продуктах, потому что это жирорастворимый витамин. Его источники - сливочное масло, жирные сорта рыбы, икра, яйца, курица, особенно кожа; индейка, особенно кожа, потому что кожа является самой жирной частью птицы; печень различных сортов рыб, например, печень трески, сельдь.

При этом людям старшего возраста, как правило, рекомендуется ограничивать количество соли, поэтому покупную сельдь перед употреблением желательно вымачивать в воде или молоке, советуют кардиологи.

Эксперты отвечают на вопросы слушателей Фото: Иван МАКЕЕВ

Что касается жирных продуктов, то при наличии лишнего веса и (или) атеросклероза, нужно обязательно посоветоваться с врачом. Возможно, вместо таких продуктов для восполнения витамина D вам назначат специальный препарат.

- Частое употребление продуктов питания, которые содержат кальций и витамин D, на протяжении всей жизни может обеспечить нас необходимыми строительными материалами для построения здоровой кости, - говорит Екатерина Дудинская.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции:

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва