Спрос на ипотечный домик у моря вырос

Развитие внутреннего туризма стимулировало спрос на ипотеку в Краснодарском крае. Фото: Shutterstock

Пандемия не помешала нашим соотечественникам, мечтающим обзавестись собственным углом в Краснодарском крае, установить новые рекорды. Количество ипотечных заявок на приобретение жилья в курортной зоне региона за январь - июль этого года увеличилось на 38% - проанализировал Россельхозбанк собственную статистику.

- Пик спроса на приобретение жилья в городах-курортах Краснодарского края наблюдался в марте, - прокомментировал «КП» заместитель председателя правления Россельхозбанка Олег Овсяницкий. - На этот месяц приходится 25% всех поданных заявок в 2020 году. Затем мы видим закономерный спад в апреле, однако он оказался кратковременным, и уже с мая спрос вновь начал восстанавливаться. Это можно связать c ожиданием ослабления ограничений и началом летнего сезона отпусков. Очевидно, что жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего сезонного туризма, который сейчас на подъеме. Такой тренд выражается в росте совокупного спроса на приобретение жилья в Сочи, Новороссийске, Анапе и Геленджике на 38% за год.

Безусловным лидером в этом отношении является Сочи - на него пришлось 56% всех ипотечных заявок. Таким образом, город сохраняет статус курорта с самой дорогой и востребованной недвижимостью, хотя годом ранее этот показатель и составлял 69%.

- Такое изменение объясняется более высоким уровнем цен относительно других курортов Краснодарского края и всплеском спроса к покупке жилья в более доступном Новороссийске (в 3,4 раза больше, чем годом ранее) и Анапе (в 1,6 раза больше, чем годом ранее), - объяснил Олег Овсяницкий.

В то же время Сочи держит и другой рекорд - в этом году средний размер ипотечной заявки составил 3,85 миллиона рублей, в то время как в Новороссийске он равен 2,74 миллиона, в Геленджике - 2,77 миллиона, а в Анапе - 2,34 миллиона.

При этом средний срок, на который россияне брали кредит на приобретение недвижимости в Сочи и Геленджике, сократился до 18 и 18,5 лет соответственно. А вот по другим городам-курортам срок кредитования, напротив, увеличился. Если в 2019 году покупатели квартир в более дешевой Анапе брали ипотеку в среднем на 16 лет, то в этом - уже на 21 год.