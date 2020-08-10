За время пандемии россияне отказались от коньяка и перешли на пиво

Бутылочку, а то и другую, можно выпивать в течение дня за компьютером без особого ущерба для работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Появилась ошеломляющая новость - россияне стали меньше пить, причем не на чуть-чуть, а на целых 15%! Такие данные приводит оператор фискальных данных "Такском", сравнивая период с марта по июль этого года с теми же месяцами предыдущего. Причем если в рознице продажи алкоголя упали на 13%, то в питейных заведениях - более чем в два раза. Ну, это и неудивительно — рестораны и кафе долгое время были вообще закрыты.

Однако эксперты, которых «КП» попросила прокомментировать эти данные, сильно засомневались в том, что они реально отражают ситуацию.

- По моим наблюдениям, как практикующего врача, люди за время самоизоляции не стали пить меньше, хотя и больше тоже не стали, - сказал «КП» врач психиатр-нарколог Сергей Полятыкин. - Это слишком инертные процессы, массовое поведение так быстро не меняется. Вот посмотрите, сколько лет идет антиалкогольная кампания, и что, заметен эффект?

Сомнения в том, что пить мы стали меньше, выразил и руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

- Результаты Такском не совпадают с данными системы ЕГАИС, единой государственной автоматизированной информационной системы, предназначенной для государственного контроля над объёмами производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сказал Дробиз «КП». - По этим данным если и можно говорить о падении, то только во 2 квартале, оно составило 3,5% по сравнению с прошлым годом. мы действительно стали пить меньше шампанского и коньяка. И очень сильно упало потребление винных напитков, поскольку они значительно подорожали из-за увеличения акцизных сборов.

Но в то же время, отмечает эксперт, сильно выросло потребление фруктовых вин — они по сути заменили подорожавшие винные напитки. Заметен рост продаж и в сегменте крепкого алкоголя (кроме водки и коньяка), виноградных вин и пива с пивными напитками.

- Рост продаж пива и отчасти вина я связываю именно с влиянием режима самоизоляции, а если точнее, то с переходом многих работников на удаленный режим, - говорит Дробиз. - Бутылочку, а то и другую, можно выпивать в течение дня за компьютером без особого ущерба для работы.

КАК МЫ ВЫПИВАЛИ В ПАНДЕМИЮ

Напиток март-июнь 2020 к 2019, %

Все -15

Шампанское -30

Водка, коньяк и др. крепкий алкоголь -13

Пиво -9

Вино -7

Источник: Такском

Напиток I квартал II квартал I полугодие 2020 (все к аналогичному периоду 2019), %

Шампанское 3,85 -3,5 0,64

Вина виноградные 5,3 0,8 3,2

Вина фруктовые 4,7 18,5 12

Винные напитки -13 -35 -22

Водка 1,5 0 0,8

Коньяк 0,7 -2,9 -1

Другие крепкие напитки 15 2,4 9

Пиво -1,8 3,6 2,95

Пивные напитки -4 3,5 2,6

Источник: ЕГАИС