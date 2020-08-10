«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Массовые протесты после выборов в Белоруссии могут негативно отразиться на экономике России Фото: REUTERS

На ситуацию в союзной республике наша валюта почти не отреагировала. За доллар на бирже давали 73,5 рубля, а за евро – 86,5. Это примерно столько же, сколько было и на прошлой неделе. Но вскоре все может измениться, считают эксперты.

- Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят. В действии. В бездействии. В поставках чего-либо. Мораль: ждем новых санкций или разговоров о них. Мы будем виноваты априори, - говорит Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

По его мнению, в ближайшие две-три недели курс доллара может достичь 75 рублей. А дальше все будет зависеть от позиций стран Запада и их риторики в отношении России. Тем более что к ослаблению нашу валюту склоняют и другие факторы.

- Август является сезонно слабым месяцем для валют развивающихся стран. С этой точки зрения, вполне резонно предполагать «догоняющее» движение рубля в сторону ослабления. Но оно будет носить умеренный характер – пока до 75,3 рубля за доллар, - подсчитали аналитики Росбанка.

Правда, есть множество факторов, которые сдерживают падение рубля. Во-первых, внешние. Президент США Дональд Трамп уже давал понять, что Америка будет применять тактику Китая и специально ослаблять свою валюту ради того, чтобы американские экспортеры получили выгоду на внешних рынках.

- От доллара ждут дальнейшего ослабления на фоне сверхмягкой политики Федрезерва США (аналог нашего Центробанка) и роста бюджетного дефицита США, - считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Во-вторых, внутренние. Резервы страны достигли максимума за последние 12 лет. И это несмотря на масштабные траты для покрытия дефицита бюджета. А наличие хорошей финансовой подушки - это всегда большой плюс для местной валюты.

Итого. Какое событие все-таки более вероятно: что доллар ослабеет по отношению к рублю или что все будет ровно наоборот?

Эксперты считают, что скорее второе. На рубль давит относительно невысокая цена на нефть, рост импортных поставок и повышение спроса на валюту со стороны туристов, уезжающих в Турцию.

- Обесценивание доллара по отношению к другим мировым валютам не приведет к существенному укреплению рубля внутри России. Российские экспортеры заинтересованы в слабом рубле, - считает Светлана Иванова, профессор кафедры мировой экономики РЭУ им Г.В. Плеханова.

Заинтересован в этом и российский бюджет. Ведь при сокращении экспорта нефти почти на четверть, цена на нефть, балансирующая доходы и расходы казны, уже выше заложенных в главный финансовый документ страны $42,4 за баррель. С учетом роста расходов на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями бочка «черного золота» должна стоить не меньше $60 (сейчас - $45).