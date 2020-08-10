"Я заканчиваю свое лучшее шоу": у несовершеннолетней дочери Ефремова случился срыв

Михаил Ефремов просил суд защитить своих наследников. Фото: Иван МАКЕЕВ

На одном из последних судебных заседаний адвокат Ефремова заявил в суде, что детей актера дразнят из-за колких замечаний со стороны оппонентов. Мол, выражение Александра Добровинского "сидел и что-то похрюкивал" про знаменитого обвиняемого обидело семью Михаила Олеговича.

- Я прихожу к нему домой, а меня спрашивают: "Почему папу свиньей называют?", - заявил в суде Эльман Пашаев, попросив судью вынести замечание.

Да и сам Михаил Ефремов в своем первом слове просил защитить именно наследников.

- Я болельщик "Спартака", мне, в общем-то, все равно. Но у меня трое несовершеннолетних детей, им обидно, - высказался подсудимый.

Однако, на самом деле переживания детей, невольно оказавшихся в эпицентре трагедии, куда глубже. Из шести наследников артиста больше всего эта ситуация задела младших: дочерей 16 и 13 лет и 10-летнего сына. Все они рождены в последнем браке актера с режиссером Софьей Кругликовой и до сих пор проживают с отцом.

"Комсомольская правда" нашла онлайн-дневник 16-летней дочери Михаила Ефремова, в котором девушка откровенно делится своей болью. Одной из своих записей, сделанной в середине июля, когда следствие по делу отца закончилось, и со дня на день должен был начаться суд, автор не на шутку испугала подписчиков. Девушка опубликовала грустный видеоролик со словами "I finished my favourite show" ("Я заканчиваю свое лучшее шоу"). Подписчики недвусмысленно расшифровали страшный намек и засыпали виртуальную подругу сотнями комментариев со словами поддержки:

"Нет! Выйдет так много фильмов и сериалов, которые ты не увидишь, если сделаешь это!", "А как же закат над морем и курить под музыку на балконе? Останься с нами!", «Я боюсь, почему ты не отвечаешь?», Ты еще не пила "Фиолетовый монстр", не танцевала на своей свадьбе, на слушала всю музыку мира, поэтому не делай этого - ты нам нужна", "Пожалуйста, не делай этого, все плохое в жизни когда-нибудь закончится, и ты станешь счастливой!".

Многие сопереживающие, несмотря на то, что не были лично знакомы с девушкой, написали ей трогательные личные сообщения, предложив помощь и поддержку в непростой ситуации. Видимо, сотни неравнодушных посланий помогли подростку пережить срыв, и через несколько часов девушка ответила всем неравнодушным: «Вы спасли мне жизнь».

Не исключено, что к близким людям обратиться со своими проблемами дочь Ефремова не может: в своем дневнике она не раз упоминала о сложных отношениях с мамой. Например, о том, что из-за своей веры в бога родительница 11 лет заставляла ее ходить в храм.

- У всех вокруг есть парень или девушка, а у меня - никотиновая зависимость и оскорбляющая мама, - рассказывала подросток.

Вот еще один говорящее послание:

- Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить еще хоть одну секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок.

О папе девушка упомянула лишь однажды, разыграв для подписчиков диалог с самой собой.

- Что с папой? - спрашивала она сама у себя.

- Все .... (плохо), но он добрее стал, - отвечала сама себе же. - Оказался не таким, каким ты его представляла...

Напомним, суд над Михаилом Ефремовым сейчас идет практически в ежедневном режиме - при таком темпе вынести приговор актеру могут уже в августе. За смертельное ДТП актеру грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

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