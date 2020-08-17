Как уберечь ребенка осенью от вирусов и простуд

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Первого сентября дети идут в школу, а малыши - в детские сады. Но пандемия коронавируса в мире пока не закончилась, да и в России тоже. Вопросы, которые тревожат всех родителей, мы задали профессору, доктору медицинских наук Татьяне Александровне Чеботаревой.

- Надо ли прививаться от гриппа в этом году?

- Защитить от гриппа и других респираторных инфекций себя и членов своей семьи, особенно детей, можно и нужно. Ведь осенью и зимой активность респираторных вирусов возрастает. Об эффективности прививки против гриппа знают все! Особенно актуальна прививка именно сейчас, в преддверии эпидемиологического периода. Вакцинация позволит снизить частоту сочетанных инфекций «Грипп + COVID-19». Или предотвратить самый неблагоприятный исход инфекции у заболевшего.

В сезон 2020 года с вакцинацией против гриппа необходимо поторопиться и сделать прививку в августе - начале сентября. Что касается вакцинации детей от других инфекций, таких как дифтерия, коклюш, полиомиелит и другие, то они должны проводиться в плановом режиме согласно вакцинальному календарю РФ.

- Может ли прививка от сезонного гриппа дать от коронавируса какую-то защиту? Будут ли делать детям прививки от коронавируса?

- Гриппозная прививка не защищает от коронавирусной инфекции. Будет ли начато использование вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 у детей в текущем сезоне? На этот вопрос пока нет ответа. Сейчас в режиме реального времени медиками разрабатывается стратегический подход. Не исключаю, что осенью мы получим ответы на столь важные вопросы.

- Все опасаются осени, ведь придут и обычные респираторные вирусы, и обещают новую волну коронавируса. Как быть родителям? Посоветуйте действенную профилактику!

- Осень и зима - период повышения респираторной заболеваемости, и к нему необходимо подготовиться. Увеличение числа контактов между детьми и взрослыми после длительного разобщения (карантина или самоизоляции) грозит частыми простудами. Одно из самых тяжелых заболеваний, которое может совпасть с коронавирусной инфекцией, это грипп. Действенная профилактика складывается из комплекса мероприятий, направленных на повышение устойчивости (резистентности) организма к возбудителям инфекций. Вакцинация против гриппа - один из важных его компонентов.

- Стоит ли уже сейчас, в августе, как-то начинать укреплять детям и взрослым иммунитет?

- Думаю, в каждой семье имеется собственный положительный опыт: это закаливание, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе, достаточный сон, а также прием препаратов положительного влияния на иммунную систему. Если говорить о лекарственной профилактике, то очень важен выбор в пользу лекарственных средств с доказанной эффективностью, например Анаферона Детского.

Внимательно читайте инструкцию - есть ли в ней показание «профилактика гриппа и острых респираторных инфекций», это позволит верно выбрать профилактический препарат. К настоящему времени накоплен положительный врачебный опыт и проведено серьезное клиническое исследование по указанному показанию применения, а именно для «Профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в период подъема сезонной заболеваемости». Данное исследование прошло по всем самым современным канонам клинической практики, одобрено в Министерстве здравоохранения России и доказало, что прием ребенком 1 таблетки в день в течение 12 недель снижает заболеваемость простудами более чем в 1,5 раза. При этом прием сопровождается удлинением периода без острых инфекций органов дыхания от начала курса терапии, что позволяет детям начать освоение школьной программы без пропусков по болезни и при этом адаптировать организм к борьбе с возбудителями зимне-осенних инфекций.

При сомнениях в выборе препарата и профилактики обратитесь к врачу.