Президенту американского университета грозит отставка из-за фото с расстегнутой ширинкой

Пока Фаллвел взял бессрочный отпуске за свой счет Фото: Shutterstock

От президента американского Университета Либерти Джерри Фалвелла-мл. требуют уйти в отставку из-за фото, где он запечатлен с женщиной, которую еще и прижимает к себе.

Но особой пикантности фото придает и то обстоятельство, что Фалвелл-мл. и его знакомая позируют с расстегнутыми ширинками.

«Такое поведение возмутительно. – написал в соцсетях конгрессмен Марк Уокер. – Как член консультативного совета одного из факультетов Университета Либерти, я убежден, что президент университета должен уйти в отставку».

Уокер согласился с тем, что никто в этом мире не идеален, но президент Университета Либерти – не только педагог, но и одна из ключевых фигур в мире американских христиан-евангелистов, поскольку этот вуз был финансируется этой конгрегацией.

Сам Фалвелл-мл. извинился за фото и объяснил, что оно было сделано в шутку. На нем он стоит вместе с беременной помощницей своей жены, с которой его семья знакома много лет. Из-за беременности женщина не могла застегнуть молнию на своих джинсах. Фалвелл-мл. тоже расстегнул молнию на своих брюках, выпятил живот, как у беременных, и в таком виде и сфотографировался с давней знакомой. Снимок был сделан во время совместной морской прогулки. Жена и дети Фаллвела-мл., а также супруг помощницы тоже были на яхте. Все восприняли фото как невинную импровизацию.

В Студенческом совете Университета Либерти заявили, что президент лицемерит. Ведь он всегда требовал от своих подопечных не только соблюдения строгого дресс-кода, но и примерного поведения, а сам не является примером для подражания.

Пока Фаллвел-мл. взял бессрочный отпуске за свой счет. Он руководит этим вузом с 2007 года, сменив на посту президента Университета Либерти своего отца, основавшего это учебное заведение в 1971 году.