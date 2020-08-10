Путину рассказали, куда утекают персональные данные россиян

Президент России Владимир Путин и глава Роскомнадзора Андрей Липов (слева направо) во время рабочей встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Роскомнадзора Андрей Липов свой доклад президенту начал с ситуации с защитой персональных данных россиян, не став скрывать проблем в этой области. Каждый раз, когда вам звонят с предложением сделать «привлекательные инвестиции», продлить автостраховку или поменять счетчики воды - это нарушение прав граждан.

- Обилие сервисов, которое появилось в сети Интернет, та цифровизация, которая нам нужна, она приводит в обязательном порядке к обработке персональных данных наших граждан. Здесь возникает достаточно большое количество проблем, - признал Липов.

- У нас с персональными данными работает достаточно много и частных компаний? - спросил Путин.

- По нашим оценкам, почти 5 миллионов примерно так называемых обработчиков персональных данных, - назвал цифру таких компаний глава Роскомнадзора. - Жалоб много! За прошлый год рост – 20 процентов, 43 тысячи жалоб поступило от граждан. И здесь достаточно много проблем, связанных именно с недостаточно развитым нашим законодательством.

Среди предложений, с помощью которых можно переломить ситуацию, радикальное увеличение штрафов за утечку данных.

- У нас самый большой штраф – 75 тысяч рублей за утечку персональных данных, вернее, за неправомерное их использование, - привел пример Липов. - Но это несоизмеримо с той выгодой и с тем ущербом, которые получает нарушитель в связи с их обработкой.

- То есть – и гражданин, - уточнил президент.

- Срок давности: он почему-то очень маленький. Мы бы хотели его увеличить, предложить – до года, потому что иногда дела просто не успевают быть рассмотренными в суде, - продолжил глава компании. - Как они обрабатывают эти персональные данные? У нас на сегодняшний день есть возможность только так называемого документального контроля, а как они обрабатывают на самом деле, мы не видим.

С ЧЕМ ЕЩЕ БОРЕТСЯ РОСКОМНАДЗОР

- Проблема трансграничности личных данных - иностранные компании не подчиняются законодательству России.

- Проблема «фейковых аккаунтов» известных людей, перед которым нынешнее законодательство фактически бессильно.

- Проблема обработки биометрических данных, от которых невозможно отказаться и за которыми сейчас идет повышенная охота

- Проблема роста количества противоправной информации в интернете.

ПОЛМИЛЛИОНА НАРУШЕНИЙ ЗА ГОД

- За прошлый год 531 тысяча таких материалов, и в первую очередь это пропаганда суицида, это детская порнография, информация о распространении и пропаганде наркотиков, - рассказал Липов о борьбе с запрещенным контентом. - Но на первом месте из 531 тысячи – 208 тысяч – это материалы экстремистских и террористических организаций. Очень серьёзный отрыв, и это основной вызов на сегодняшний день.

Роскомнадзор круглосуточно мониторит интернет-пространство, но даже имеющихся сил не хватает.

- Почти 800 человек у нас работают в круглосуточной службе во всех субъектах Российской Федерации, во всех часовых поясах, - описал глава компании процесс работы. - На радарах постоянно 9,5 тысячи традиционных СМИ, примерно 500 теле-, радиоканалов и все самые популярные социальные сети наших граждан. Как раз основной вызов – это смещение потребления контента в сеть Интернет.