Какие дороги отремонтируют в Москве до конца 2020 года

В Москве дороги будут закрывать на ремонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице утвержден список улиц, на которых до конца этого года пройдет ремонт. Везде обновят асфальт и при необходимости бордюрный камень, уберут колейность и ямы, обновят разметку. При этом приведут в порядок канализационные и смотровые люки. Движение машин полностью перекрывать не будут. На некоторых участках временно водители не смогут ездить по 1 - 2 полосам. Чтобы не собирать на дорогах пробки, основной ремонт проведут ночью.

- Из-за пандемии ремонт улиц и благоустройство пришлось приостановить, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. – Сейчас с учетом сжатых сроков список адресов сокращен. При этом работы будут продолжаться и осенью, частично с завершением в ноябре – декабре.

Публикуем основной список ремонтируемых улиц (полный перечень с онлайн-обновлением - на портале «Открытые данные»).

Что обновят Дата начала и завершения ремонта

Центральный округ

Б. Афанасьевский пер. 30.08 – 29.10

ул. Большие Каменщики 30.08 – 31.10

ул. Б. Бронная 23.08 – 11.10

ул. Бутырский вал 30.08 – 30.10

Б. Власьевский пер. 30.08 – 30.10

М. Власьевский пер. 30.08 – 23.10

Гагаринский пер. 30.08 – 31.10

Георгиевский пер. 13.08 – 18.09

Гжельский пер. 30.08 – 31.10

Глазовский пер. 30.08 – 31.10

ул. М. Грузинская 30.08 – 31.10

Даев пер. 30.08 – 31.10

М. Демидовский пер. 30.08 – 31.10

Денежный пер. 30.08 – 24.10

Дмитровский пер. 30.08 – 31.10

Звенигородское ш. от ТТК до ул. 1905 года 30.08 – 03.10

ул. 2-я Звенигородская 30.08 – 30.10

2-й Звенигородский пер. 30.08 – 31.10

Казанский пер. 14.08 – 17.09

Коммисариатский пер. 23.08 – 04.10

ул. Композиторская 14.08 – 17.09

Космодамианская наб. 30.08 – 30.10

Костянский пер. 14.08 – 11.09

пл. Краснопресненской Заставы 14.08 – 11.09

Кривоарбатский пер. 22.08 – 06.09

Кропоткинский пер. от ул. Пречистенка до Б. Левшинского пер. 22.08 – 29.08

ул. Марксистская 14.08 – 16.09

Б. Николопесковский пер. 13.08 – 18.09

Плотников пер. 30.08 – 31.10

1-й Раушский пер. 20.08 – 30.08

2-й Раушский пер. 22.08 – 06.09

ул. Россолимо от ул. Льва Толстого до ул. Тимура Фрунзе 30.08 – 06.09

ул. Садовническая 16.08 – 31.08

Садовнический пер. 22.08 – 24.08

Серебрянический пер. 19.08 – 23.08

ул. Симоновский Вал 30.08 – 06.09

Солянский тупик 14.08 – 17.09

Староконюшенный пер. 06.09 – 13.09

Стремянный пер. 14.08 – 17.09

2-й Сыромятнический пер. 30.08 – 31.10

Б. Тишинский пер. 30.08 – 30.10

Транспортная развязка на пересечении с ул. Сергея Макеева и ул. Ходынская 30.08 – 06.09

Б. Трехгорный пер. 30.08 – 31.10

ТТК Лужнецкая эстакада (внешнее кольцо) - от Комсомольского пр-та до Бережковского моста 14.08 – 18.09

ТТК от площади Рижского вокзала до ул. Бакунинской (внешнеее кольцо) 15.08 – 17.10

Уланский пер. 14.08 – 09.09

Успенский пер. 19.09 – 11.10

Б. Устьинский мост со съездами 30.08 – 31.10

Фалеевский пер. 30.08 – 30.10

ул. Фридриха Энгельса 21.08 – 17.09

ул. Хавская 16.10 – 14.11

Хлебный пер. 30.08 – 31.10

Хрущевский пер. 30.08 – 31.10

ул. 2-я Черногрязская 30.08 – 31.10

Чертольский пер. 30.08 – 31.10

Западный округ

Бережковская наб. 13.08 – 11.09

ул. Довженко 22.08 – 06.09

ул. Житомирская 30.08 – 06.09

Исполкомовский пр-зд 30.08 – 11.10

ул. Коштоянца 14.08 – 17.09

ул. Лобачевского (проезд на Газгольдерную подстанцию) 23.08 – 30.08

ул. Лукинская 29.08 – 10.10

МКАД от Рублевской до Рижской транспортной развязки (кроме Рижского п/п), внешнее кольцо 61 км - 65 км (3-5 ряд) 14.08 – 16.09

Можайское ш. от ул. Говорова до МКАДа 30.08 – 06.09

проезд от ул. Новозаводская до ДК имени Горбунова 30.08 – 06.09

ул. Рябиновая от д. 37 до д. 43 (дорога к базе ГИБДД) 30.08 – 10.10

Северо-Западный округ

ул. Воротынская от Куркинского ш. до Новокуркинского ш. 23.08 – 06.09

Врачебный пр-д от д. 13 до Полесского пр-да 23.08 – 11.10

ул. Демьяна Бедного 30.08 – 06.09

ул. Кулакова 14.08 – 10.09

ул. Маршала Бирюзова с ТПУ «Октябрьское поле» 10.10 – 08.11

МКАД Рижская - Строгино - Мякинино (внутреннее кольцо 63 км – 65 км) 21.08 – 17.09

проезд от ул. Маршала Соколовского до ул. Маршала Конева 30.08 – 31.12

проезд ул. Расплетина – ПТУ 30.08 – 06.09

Южный округ

ул. Азовская 13.08 – 10.09

Верхний Михайловский Поперечный пр-д 30.08 – 11.10

ул. Донская от д. 1, стр. 64 до ул. Академика Петровского 30.08 – 06.09

ул. Кантемировская от д. 59 до Пролетарского пр-та 30.08 – 06.09

Коломенский пр-д 14.08 – 17.09

ул. Ленинская Слобода от ул. Велозаводской до ул. Восточной 06.09 – 11.10

ул. Лестева 30.08 – 31.10

ул. Липецкая 19.09 – 24.10

ул. Лобанова 30.08 – 31.10

проезд от ул. Борисовские Пруды, д. 16, корп. 2 до ул. Мусы Джалиля 14.08 – 17.09

Юго-Восточный округ

Егорьевский пр-д 13.08 – 29.08

ул. Зарайская 13.08 – 16.09

Золоторожский пр-д 14.08 – 17.09

ул. 1-я Институтская 13.08 – 06.09

ул. 3-я Институтская 03.10 – 08.11

ул. 1-я Карачаровская 08.10 – 26.10

ул. Крутицкий Вал 30.08 – 06.09

2-й Люберецкий пр-д 16.10 – 07.11

3-й Люберецкий пр-д 30.08 – 11.10

ул. Маршала Чуйкова 14.08 – 17.09

ул. Нижняя Хохловка 23.08 – 11.10

ул. Полбина 30.08 – 31.10

проектируемый проезд № 933 15.08 – 06.09

ТТК съезд с ул. Золоторожский Вал на внутреннее кольцо ТТК, тоннельно-эстакадный участок в районе Спартаковской пл. и пл. Проломной заставы 13.08 – 16.09

Восточный округ

проезд от 2-го до 3-го Лучевого просека 30.08 – 06.09

ул. Николая Старостина 30.08 – 11.10

ул. 16-я Парковая 01.09 – 16.10

ул. Рудневка 29.08 – 02.10

ул. Сахалинская 22.08 – 11.10

ул. Святоозерская 29.08 – 06.09

ул. Снайперская 23.08 – 11.10

ул. Сокольническая Слободка 30.08 – 11.10

ул. Тюменская 30.08 – 10.10

ул. Утренняя 29.08 – 11.10

Халтуринский пр-д 30.08 – 04.10

ул. Хромова 29.08 – 11.10

Черницинский пр-д 30.08 – 11.10

ул. Чечулина 29.08 – 06.09

Юго-Западный округ

ул. Брусилова 21.08 – 26.09

ул. Бутлерова 30.08 – 11.10

ул. Маршала Савицкого 01.09 – 04.10

МКАД от Бутовской до Ясеневской транспортной развязки (внутреннее кольцо 36 км - 38 км, 4 - 5 ряд) 29.08 – 06.09

МКАД (внутреннее кольцо 42 км - 44 км) 14.08 – 17.09

ул. Миклухо-Маклая от Ленинского пр-та до ул. Профсоюзная 30.08 – 10.10

Нахимовский пр-т от ул. Вавилова до ул. Профсоюзная 14.08 – 10.09

ул. Профсоюзная 14.08 – 18.09

пр-т 60-летия Октября 13.08 – 02.10

Северный округ

ул. Авангардная 30.08 – 31.10

ул. Балтийская 30.08 – 31.10

ул. Беговая аллея 30.08 – 24.10

ул. Беломорская 30.08 – 31.10

ул. Выборгская 30.08 – 31.10

ул. Дубнинская, вл. 83а 31.08 – 31.10

Ленинградское ш. 29.08 – 06.09

2-й Магистральный тупик 30.08 – 11.10

3-й Михалковский пер. 30.08 – 31.10

Местный проезд к Ледовому дворцу 30.08 – 31.10

МКАД от транспортной развязки Путилково -Тушино до Ленинградской транспортной развязки 30.08 – 11.10

МКАД (внешнее кольцо 86 км - 78 км) 13.08 – 10.09

Наркомфиновский пер. 30.08 – 31.10

3-й Нижнелихоборский пр-д 30.08 – 31.10

Подъезд к префектуре САО 30.08 – 31.10

ул. 2-я Хуторская 30.08 – 11.10

ул. 800-летия Москвы 30.08 – 31.10

Северо-Восточный округ

Звездный б-р 30.08 – 11.10

ул. Илимская 14.08 – 16.09

Лазоревый пр-д 30.08 – 11.10

ул. Магаданская 30.08 – 11.10

ул. Б. Марьинская 30.08 – 03.10

ул. Отрадная 29.08 – 11.10

Ростокинский пр-д 29.08 – 06.09

ул. Снежная 28.09 – 20.10

Зеленоград

ул. Алабушевская 20.08 – 23.09

Дорога между Ледовым дворцом и парком 40-летия Победы 30.08 – 06.09

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