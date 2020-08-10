«Я теперь в декрете»: Курьерша с двумя детьми сдала униформу службы доставки

Лада Королева, которая работала курьером по доставке еды, вернула униформу работодателю. Фото: СОЦСЕТИ

О курьерше, которая с двумя маленькими детьми разносит пиццу и роллы жителям столицы, в соцсетях ходят жаркие споры. Девушку с двумя дочками и огромным рюкзаком за плечами почти каждый день видят в московской подземке. Одни ее жалеют, мол тяжело бедняге, вторые ругают, мол замучила детей, которым приходится таскаться по вагонам.

Напомним, 19-летняя Лада Королева прославилась еще два года назад. Тогда в родном Ростове на Дону она работала курьером вместе с новорожденной дочкой. А позже уже с двумя малышками женщина принялась доставлять еду в Москве. Ее ни раз обвиняли в черном пире, якобы в курьеры она пошла, чтобы все ее жалели и помогали финансово.

Но теперь в метро молодую мамочку в униформе не увидеть. На днях Лада сдала обмундирование курьера. Причем в офис компании она традиционно наведалась не одна — с дочками. Старшей девочке сейчас два годика, а младшей 8 месяцев. Помимо дочек в офис Лада с собой взяла мобильный телефон и все происходящее внутри записала на видео. На кадрах мамаша требует у администрации свой трудовой договор.

- Зачем вы всем сказали, что я у вас не работаю, что эту форму купила. Дайте мне копию трудового, я свой давно выкинула, - требует Лада.

Копию договора ей выдали. Вот только по нему уже год женщина находится в декретном отпуске. Ранее в компании официально подтвердили, что Лада с 2019 года не получает заказы. Так что же получается? Все нынешнее лето она каталась в метро с пустым рюкзаком службы доставки?

- Я работала под чужой учетной записью. Мне это знакомый курьер предложил. Деньги делили в зависимости от заказа каждого. Но сейчас я больше работать у них не буду. Сдала им форму и теперь я официально в декретном отпуске. Получаю я по 6700 в месяц, - рассказала «КП» Лада Королева.

Но на эти деньги в столице не прожить. Поэтому Лада продолжает брать заказы на уборку квартир. Правда клининг у нее своеобразный. С собой женщина берет двоих детей. Насколько это безопасно для малышек, всерьез волнует органы опеки и общественников.

- Это просто издевательство над малышками. Я настаиваю на том, что нужно оценить, насколько хорошо она исполняет родительские обязанности, - отметил помощник депутата, правозащитник Александр Гезалов.

Органы опеки уже ни раз наведывались к Ладе с проверками. Правда, каждый раз девушку находят по разным адресам.

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