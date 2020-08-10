Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Я теперь в декрете»: Курьерша с двумя детьми сдала униформу службы доставки

Лада Королева призналась, что в последнее время разносила заказы по чужой учетной записи
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
КомментироватьОставить комментарий
Лада Королева, которая работала курьером по доставке еды, вернула униформу работодателю.

Лада Королева, которая работала курьером по доставке еды, вернула униформу работодателю.

Фото: СОЦСЕТИ

О курьерше, которая с двумя маленькими детьми разносит пиццу и роллы жителям столицы, в соцсетях ходят жаркие споры. Девушку с двумя дочками и огромным рюкзаком за плечами почти каждый день видят в московской подземке. Одни ее жалеют, мол тяжело бедняге, вторые ругают, мол замучила детей, которым приходится таскаться по вагонам.

Напомним, 19-летняя Лада Королева прославилась еще два года назад. Тогда в родном Ростове на Дону она работала курьером вместе с новорожденной дочкой. А позже уже с двумя малышками женщина принялась доставлять еду в Москве. Ее ни раз обвиняли в черном пире, якобы в курьеры она пошла, чтобы все ее жалели и помогали финансово.

Но теперь в метро молодую мамочку в униформе не увидеть. На днях Лада сдала обмундирование курьера. Причем в офис компании она традиционно наведалась не одна — с дочками. Старшей девочке сейчас два годика, а младшей 8 месяцев. Помимо дочек в офис Лада с собой взяла мобильный телефон и все происходящее внутри записала на видео. На кадрах мамаша требует у администрации свой трудовой договор.

- Зачем вы всем сказали, что я у вас не работаю, что эту форму купила. Дайте мне копию трудового, я свой давно выкинула, - требует Лада.

Копию договора ей выдали. Вот только по нему уже год женщина находится в декретном отпуске. Ранее в компании официально подтвердили, что Лада с 2019 года не получает заказы. Так что же получается? Все нынешнее лето она каталась в метро с пустым рюкзаком службы доставки?

- Я работала под чужой учетной записью. Мне это знакомый курьер предложил. Деньги делили в зависимости от заказа каждого. Но сейчас я больше работать у них не буду. Сдала им форму и теперь я официально в декретном отпуске. Получаю я по 6700 в месяц, - рассказала «КП» Лада Королева.

Но на эти деньги в столице не прожить. Поэтому Лада продолжает брать заказы на уборку квартир. Правда клининг у нее своеобразный. С собой женщина берет двоих детей. Насколько это безопасно для малышек, всерьез волнует органы опеки и общественников.

- Это просто издевательство над малышками. Я настаиваю на том, что нужно оценить, насколько хорошо она исполняет родительские обязанности, - отметил помощник депутата, правозащитник Александр Гезалов.

Органы опеки уже ни раз наведывались к Ладе с проверками. Правда, каждый раз девушку находят по разным адресам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покорившая интернет курьерша с двумя детьми: «Какие выходные? Я все дни работала!»

19-летняя Лада Королева ушла от мужа в съемную квартиру и продолжает вкалывать на трех работах (подробности)

дела семейные