5 миллионов россиян отдохнут за границей в 2020 году

Турпоток из России за рубеж по итогам 2020 года может составить 4,5 – 5 миллионов человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса, закрытые границы и отсутствие международного авиасообщения в течение 4 месяцев (с конца марта до 1 августа) – все это привело к тому, что многие российские туристы лишились привычного уже отдыха за границей.

- Турпоток из России за рубеж по итогам 2020 года может составить 4,5 – 5 миллионов человек, - прогнозирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Это очень оптимтистичная картина. И в первую очередь мы ориентируемся на Турцию.

Для сравнения: в 2019 году россияне совершили 18 миллионов турпоездок за границу. По вине коронавируса в 2020 году будет в 3 – 4 раза меньше. В прошлом году самым популярным зарубежным направлением также была Турция, там отдохнули больше 7 миллионов наших соотечествннников. Сейчас, с августа и до конца года, в Анталью и на другие курорты, а также в Стамбул, слетают 3 – 3,5 миллиона российских отпускников. Получается, что на все остальные страны в прогнозе АТОР приходится 1 – 1,5 миллиона поездок.

- После того, как открылись рейсы в Стамбул (с 1 августа. - Ред.) оживился спрос у самостоятельных путешественников. Стамбул – известный авиационный хаб, оттуда можно улететь во многие страны мира, - объясняет Майя Ломидзе. - Сейчас речь идет в первую очередь о Мальдивах и Черногории (обе страны готовы принимать граждан РФ, однако прямого авиасообщения с ними нет. - Ред).

И о Египте. Особенно после того, как в Египте объявили, что справка об отсутствии коронавируса не нужна туристам, прибывающим на курорты -в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Табу, Марса-Алам и Марса-Матрух.

Напомним, что россияне могут въехать еще в несколько стран: ОАЭ, Мексику, Кубу, Доминикану, Хорватию. Бразилию, Великобританию (в каждой свои условия). Вопрос в том, как туда долететь.