Михаил Дегтярёв: Минимущества решило яхту, которая стоила 100 миллионов рублей, не продавать по дешевке. Отличников будем катать!

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления правительству в здании регионального кабинета министров. Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

22-х метровая яхта «Виктория» была куплена в 2006 году администрацией края. На ней местные чиновники устраивали банкеты и круизы «для своих». Стоило тогда судно миллион долларов. Два года назад посудина была выставлена на торги за 60 миллионов рублей. Однако сейчас Минимущества Хабаровского края приняло решение снять яхту с торгов. Ситуацию по просьбе «КП» прокомментировал врио руководителя региона Михаил Дегтярев.

- Михаил Владимирович, а можете объяснить, почему все-таки решили не продавать яхту, принадлежащую краевой администрации?

- Я, основываясь на данных средств массовой информации (о выставлении посудины на торги), был уверен, что она продана. А она, оказывается, два года стояла у причала и гнила. Сначала хотели «спустить» ее за 60 миллионов рублей, потом (цена) снизилась до 30, а покупателей не нашлось. И (краевое) министерство имущества приняло решение ее снять с торгов.

22-х метровая яхта «Виктория» за 100 миллионов рублей. Фото предоставлено пресс-службой врио губернатора Хабаровского края.

А до меня дополнительно дошла информация, что просто люди ждали, чтобы за бесценок ее забрать из Хабаровска. Владивостокские крепкие ребята… Стомиллионную посудину за гроши? Вот это называется нерациональное использование ресурсов.

Поэтому, пока «Виктория»’остается в краевой собственности, министерство имущества я в этом поддержал.

- А вы случайно обо всем узнали?

- Мне много информации стеклось за последние три недели. Мой мозг перерабатывает терабайты информации.

- А дальше что?

- Будем сейчас думать вместе с ответственными лицами, как яхту рационально использовать. Могут быть разные варианты.

- Например?

- В ней можно людей возить, например. Почему нет? У нас скоро будет встреча с (выпускниками школ) двухсотбальниками, стобальниками по ЕГЭ. Я хочу отправить лучших школьников с родителями прокатиться на ней по Амуру.

- А на ней еще можно плавать, да?

- Проверим. Если на ходу, то почему она должна стоять или быть продана за бесценок? Я не понимаю такого подхода.

- Говорят, Ишаев, бывший губернатор Хабаровского края, эту яхту приобрел для того, чтобы вип-чиновников на ней встречать.

- А мы будем, пока, по крайней мере, решение о ее дальнейшей судьбе не принято, катать талантливых детей.

- А как вы же будете привечать высокопоставленных чиновников из Москвы?

- Разберемся.

- Есть у вас рестораны, бани?

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