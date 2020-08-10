Россия выдала Казахстану начинающего наркобарона

Генеральная прокуратура России выдала Казахстану гражданина этой республики Стаса Ларина. Фото: Иван ВИСЛОВ

Генеральная прокуратура России выдала Казахстану гражданина этой республики Стаса Ларина. У себя на родине Ларин обвиняется в создании и руководстве транснациональной организованной группой, занимавшейся контрабандой наркотических средств.

- С июня 2016 года по октябрь 2017 года Ларин организовал канал контрабандного перемещения наркотических средств и психотропных веществ, которые неоднократно пересылал по почте из зарубежных стран через таможенную границу Казахстана участникам транснациональной организованной группы для дальнейшего незаконного сбыта на территории Казахстана. Наркотические средства и психотропные вещества поступали на участок по обработке международной почты в аэропорту Алматы и направлялись в отделения и почтамты АО "Казпочта" Республики Казахстан для выдачи участникам транснациональной организованной группы. Для организации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в России Ларин, создал в России интернет-магазин, - сообщили подробности уголовного дела в Генпрокуратуре.

Как выяснилось в ходе следствие, чтобы развить свой бизнес, начинающий нарокбарон занимался подделкой удостоверений личности для граждан Казахстана. Он снабжал фальшивыми документами членов своего синдиката, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества. Наркотики члены группы ввозили также в Казахстан. Но вскоре они попались.

Ларина задержали в Новосибирской области России еще в декабре 2019 года. Пока шло следствие, в Казахстане усилили ответственность за распространение наркотиков через Интернет и закладки. Сейчас там за это можно получить пожизненный срок.

Именно поэтому Генпрокуратура России удовлетворила запрос иностранных коллег и выдала Ларина. Начинающий наркобарон получит пожизненный срок и его не придется кормить в колонии российским налогоплательщикам.