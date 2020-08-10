Эксперты назвали выгоды автосписания средств с банковских счетов россиян

клиент должен предварительно дать согласие, что фиксированную сумму будут у него снимать через определенный промежуток времени Фото: Александр ГЛУЗ

Ряд российских банков готовы провести эксперимент по автоматическому списанию денег со счетов россиян за определенные услуги. Это могут быть оплата счетов ЖКХ, детские кружки, кредиты, подписные сервисы и так далее. Главное условие – клиент должен предварительно дать согласие, что фиксированную сумму будут у него снимать через определенный промежуток времени.

Есть ли какая-то выгода для потребителей? С этим вопросам «Комсомолка» обратилась к экспертам.

Во-первых, автоплатежи обходятся дешевле. Непосредственное взаимодействие с банковскими счетами клиентов, а не с их банковскими картами снизит комиссии за переводы средств, отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

- Почему это удобно для людей? Потому что, например, сумма платежа по ЖКХ каждый месяц разная, - говорит Шуст. - Вам не нужно каждый раз идти с платежкой в банк и указывать эту сумму. Электросбытовая компания формирует все самостоятельно. Что касается безопасности, важно для потребителя — его изначальное согласие на эту услугу для каждой компании. И самое главное – человек должен иметь возможность отменить автоплатежи одним кликом.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян также положительно оценил эту инициативу, но подчеркнул недопустимость распространении одного согласия на оплату услуг ряда компаний.

- Если это делать разумно, с согласия клиента, это выгодно и клиенту, и банку: не нужно каждый раз проходить лишние процедуры по получению согласия клиента: заполнять бумажки, получать доверенности, поручения. Но разрешение списывать деньги одной компании не должно распространяться на других ее контрагентов, - сказал Тосунян.