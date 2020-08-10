Как русские в Канаде сражаются за правду о войне

Шествие "Бессмертного полка" в Торонто. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Как уже сообщала «КП», 21 июня в пригороде Торонто неизвестный написал на памятнике дивизии CC «Галичина» слова: «Нацистский военный памятник». Полиция открыла дело о вандализме,а в обществе началась дискуссия на тему что делает такой мемориал в стране, которая сражалась против Гитлера.

Канадцы начали петицию за снос мемориала, мэр города Оуквилл, где установлено позорище, сказал, что он бы рад избавиться от него, но по закону на частной территории мэр не хозяин. Руководители еврейской организации Бнай Брит и Польского конгресса выступили с совместным заявлением против памятника «Галичине», а газета «Оттава Ситизен» опубликовала правдивую статью о фашистской деятельности украинских эсэсовцев.

Лед тронулся.

Но тронулся лед после поступка неизвестного пассионария. Дата, в которую он «надругался» над мемориалом, говорит мне, что это наш эмигрант.

Памятник дивизии СС "Галичина" в пригороде Торонто. Фото: Эвелина АЗАЕВА

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ РУСОФОБА

Русские торонтцы не впервые отстаивают правду о войне. В мае был дан очередной бой. 8 мая, накануне святого для русских канадцев дня, в газете «Торонто Сан» вышла статья под названием «Канада освободила Европу в то время как Советы вторглись в нее». В ней некто Маркус Колга (по моим сведениям, фрилансер с эстонскими корнями), охаивал наш День Победы. «После того как Канада и ее союзники освободили Западную Европу от нацистской тирании, - пишет он, - они занялись великим делом восстановления ее разрушенной экономики, общества и демократии. Советы, наоборот, сожгли, ограбили и жестоко подавили нации, которые они "освободили". Для миллионов канадцев, чьи семьи сбежали от советского террора и оккупации, прославление Сталина и СССР на День Победы - больно и глубоко ранит, являясь напоминанием о глубокой травме, от которой эти семьи страдали. Все попытки переписать историю должны быть пресечены и осуждены».

Я тут же составила текст петиции против этой статьи в «Сан» и ее принялись подписывать наши эмигранты. Задумка была - судить автора. За несколько дней было собрано 1600 подписей, что заставило Колгу сильно нервничать. Он даже обращался в Change.org - ресурс для петиций - с требованием запретить наш сбор подписей, но ему ответили отказом. В итоге на своей странице в соцсетях он вовсю взывал к состраданию канадцев, описывая, что на него напала «группа русских националистов». А дело в том, что наши иммигранты дружно стали писать комментарии на английском языке и на сайте «Торонто Сан», и на ее странице в Фейсбуке. Осуждали Колгу, и рассказывали, разьясняли правду о войне - чтобы все зашедшие на ресурс ее читали.

Колга: «Я очень благодарен полиции региона Йорк за то, что они предприняли меры чтобы остановить пропутинского русского националиста в Канаде от запугиваний меня. Такие люди, к сожалению, вдохновлены и радикализированы путинской исторической пропагандой..

«КАНАДА И СССР СРАЖАЛИСЬ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ»

Подключилась и «Ассоциация ветеранов войны из СССР», базирующаяся в Торонто. Ее руководитель Вячеслав Волков написал письмо в «Сан», требуя извинений и напоминая, что Канада и СССР сражались на одной стороне истории, и что вместо того, чтобы слушать какого-то Колгу, стоило бы прислушаться к мнению принцессы Анны, которая в этом году прислала 9 мая письмо в Минск с такими словами: «Это очень важно - признать огромную жертву, совершенную народом бывшего СССР. Ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли в достижении победы… Мы можем черпать вдохновение от мужества тех, кто верил друг в друга, и создал важнейшую главу в долгой истории дружбы между народами Великобритании и народами России, Украины, Белоруссии и других стран бывшего СССР».

Про меня Колга написал: «Петиция была начата издателями канадской версии газеты советской кремлевской пропаганды «Комсомольская правда», в попытке в путинском стиле заткнуть рот тем, кто противостоит путинской извращенной версии Второй мировой войны. Грустно, что это происходит в Канаде! Не подписывайте эту петицию! LOL»

Он даже позвонил в полицию, ища защиты от «русских националистов». Это любовь бесстрашна, а ненависть (русофобия) всегда труслива. Я несколько лет назад написала в Фейсбуке, что составляю списки русофобов (из нашей и украинской общин) с тем чтобы передать их в МИД РФ дабы им не давали виз в Россию, так до сих пор этот мой пост «борцы с кровавым режимом» выставляют на своих страницах, обсуждают и трясутся.

В суд мы на Колгу не подали - суды в Канаде из-за пандемии закрыты до сих пор. Но он теперь знает, что мы есть, нас много, и мы читаем его опусы. Мы можем подать в суд всем своим парадом Бессмертного полка в 8000 человек. (В Торонто проходит самый большой парад в дальнем зарубежье).

Мнение канадской читательницы: «По некоторым оценкам, СССР освободил половину Европы, что составляет 16 современных стран. Союзнические силы освободили 9 стран. А 6 были освобождены союзниками и СССР совместно. Канада не освободила Европу».

РУССКИЙ ПЛЕННЫЙ ПО ИМЕНИ КОЛЯ

Приятно было читать отклики многих канадцев на статью Колги. Они писали, что Канада принимала участие в освобождении Европы, но говорить что она всю ее освободила — преувеличение. Писали, что СССР освободил много стран. Что на СССР выпали самые тяжелые испытания.

«Торонто Сан» не ответила ветеранам, но опубликовала мнение коренного канадца Десмонда Марка Скочмера, совпадающее с нашим мнением. «Маркус Колга представил выборочную версию истории, построенную, в частности, для реабилитации Германии (сегодня самой сильной державы в Европе) и демонизации России, - пишет канадец. - Реальность куда более сложна... Сталин подписал пакт с Германией потому, что он больше не доверял Франции и Британии после того как Чемберлен отдал Гитлеру Чехословакию. Гитлер инициировал пакт, а Сталин подписал в надежде защитить СССР от вторжения немцев. Колга даже не упомянул, что Красная армия освободила людей из концлагерей, в том числе пленных союзников, таких как мой отец-пилот. Нельзя забывать 26 миллионов советских граждан, которые потеряли свои жизни во Второй мировой».

Десмонд рассказал в интервью «КП», что одним из самых болевых эпизодов войны в воспоминаниях его отца была встреча в лагере для военнопленных с сибиряком Николаем. Фамилии он не запомнил.

- Мой отец подпадал под Конвенцию о военнопленных, - поведал Десмонд. – С ним фашисты обращались сносно. А вот Коле приходилось хуже всех. Но отец был поражен какая внутренняя сила была у этого парня. Он был жизнерадостным, всех поддерживал, и мог своими руками сделать что угодно из ничего. Он до самого конца не унывал... Его расстреляли, и у отца всегда были слезы на глазах, когда он вспоминал этого русского.

Мнение канадского читателя: «В День Победы погибло 10 000 человек. В одном Сталинграде русские потеряли около миллиона солдат, и почти все мирные жители погибли. Россия заплатила самую большую цену во Второй мировой».

НА ГОСУРОВНЕ НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

Справедливости ради скажу, что я не видела чтобы наш День Победы или заслуги советского народа в войне охаивались в Канаде на госуровне. Многие наши ветераны - приехавшие за эмигрировавшими детьми - живут в предоставленных им недорогих, субсидированных государством квартирах, им обеспечена хорошая бесплатная медпомощь, 8 мая их наряду с канадскими ветеранами чествуют в центре Торонто. Власти канадских городов с 2015 года ежегодно выдают разрешения на парады Бессмертного полка.

Русские эмигранты со своей стороны в знак памяти о канадцах, погибших в Первую и Вторую мировую войны, носят красные маки на одежде в День Памяти в ноябре, отмечают этот день в своих газетах и на ТВ. (Канада ведь дважды могла не вступать в далекую от нее войну, и в ней оба раза шли жаркие споры, нужно ли это делать, и в итоге она вступала и вносила свой вклад).

В парадах Бессмертного полка в Торонто также принимают участие не только наши эмигранты. С флагами и транспарантами шагают в рядах и «не русские». На параде прошлого года я видела греков, сербов, руандийцев, англоязычных евреев. Многие воспринимают «русский парад» как шествие за мир, против геноцида.

А тем в Канаде, кто пытается плюнуть в День Победы, русские канадцы, как видите, делают внушение...

В следующей статье я расскажу и о других славных делах наших людей, а также о том, что в принципе представляет из себя канадская русская эмиграция.

Торонто.

(Продолжение следует.)