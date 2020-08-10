Что Запад пишет о выборах Белоруссии

Британская The Guardian определила ночные протесты белорусов как «безусловно, самые большие с тех пор, как Лукашенко пришел к власти» Фото: REUTERS

Выборы в Белоруссии не могли не привлечь внимания западных СМИ. Наблюдается обычная для подобного масштаба событий тенденция – чем дальше от Белоруссии, тем нейтральней тональность происходящего сейчас в Минске и других белорусских городах.

Американский Fox News опубликовал репортаж без особых эмоций. В нем он ограничился лишь перечислением главных событий вчерашнего дня. Но обращает особое внимание на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вел себя на избирательном участке несколько вызывающе.

Британская The Guardian определила ночные протесты белорусов как «безусловно, самые большие с тех пор, как Лукашенко пришел к власти». Газета ссылается на проф. Дэвида Марплза, считающегося самым опытным экспертом по Белоруссии. Он пишет, что «ничего подобного выборам, которые провел Лукашенко, в стране до этого не было. Вся Белоруссия действительно выступает за перемены».

Выборы в Белоруссии не могли не привлечь внимания западных СМИ Фото: REUTERS

Ни американцы, ни британцы в этот раз почему-то забыли упомянуть обязательное «вмешательство России в выборы». Но польская Rzeczpospolita настаивает на том, что «Россия несет ответственность за своих ближайших соседей». Журналисты издания располагают сведениями о том, что польский премьер Матеуш Моравецкий уже направил письмо президенту Европейского Союза Чарльзу Мишелю с требованием созыва внеочередного саммита ЕС в связи с событиями в Белоруссии. В письме говорится, что ЕС «должен солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе». Намекают поляки и на возможность использования привычного западного приема – введения экономических санкций против официального Минска.

Немецкая Deutsche Welle ограничивается исключительно высказываниями официальных лиц ФРГ и ЕС, которые считают, что «власти в Минске должны признать волеизъявление белорусских избирателей, и осуждают применение силы в отношении демонстрантов».

Итальянская La Stampa выразила сожаление, что «белорусское правительство не позволило присутствовать на выборах наблюдателям ОБСЕ, а также о том, что было использовано насилие против мирных демонстрантов».

Журналисты французского издания Le Figaro припомнили Лукашенко его старое признание, согласно которому «он фальсифицировал результаты президентских выборов в 2006 году». И приводят слова белорусского президента: «Я отдал приказ, чтобы результат был не 93%, а около 80%. Потому что более 90% не воспринимается психологически».

В очередной раз «беспристрастность» проявили поисковые системы, вызвав жалобы пользователей. Русскоязычные американцы, попытавшиеся утром найти в Интернете новости об итогах выборов в Беларуси, получили результата поиска, сплошь состоящие из украинских или фейковых СМИ, Сайт Центризбиркома Беларуси в результатах не значился вообще.

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