Судебные разбирательства и скандалы подорвали здоровье Михаила Ефремова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние здоровья Михаила Ефремова сильно ухудшилось. Ему неоднократно вызывали "скорую" за последние дни. Однако актер отказывается общаться с врачами и сильно переживает. Близкие не находят себе места, а адвокат артиста Эльман Пашаев боится, что его подопечный доведет себя до критического состояния.

Михаилу Ефремову стало хуже, но он отказывается от врачей. "Я разговаривал с ним вчера, даже поругался, потому что он не хочет вызывать врачей. Хотя в последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Также ему стало очень плохо два дня назад", - заявил Эльман Пашаев.

По словам защитника Ефремова, актер сильно переживает из-за всего происходящего. "Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", - цитирует юриста "360".

Он назвал состояние актера "крайне тяжелым". У Ефремова наблюдалась заторможенная речь. Первичный диагноз - инсульт - не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. "Совсем плохо было, и вызвали врача. И с сердцем… У него много проблем! Я сейчас приеду и просто заставлю его лечь в больницу, не буду бодаться с ним", - заявил Пашаев 5-tv.ru.

Несмотря на плохое самочувствие, Михаил Олегович намерен приехать в суд. Скорее всего, именно 11 августа он будет давать показания. Судья предупредила сторону защиты об этом заранее. "Переживаю, что доведет себя до критического состояния", - цитирует адвоката "СтарХит".

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский анонсировал настоящую сенсацию на грядущем слушании. Мол, он продемонстрирует видео, доказывающее, что в тот страшный вечер 8 июня, когда погиб Сергей Захаров, именно Ефремов находился за рулем своего джипа. Также ожидается выступление еще нескольких свидетелей со стороны обвинения.