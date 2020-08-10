АСИ и ВШЭ изучили международный опыт применения цифровых технологий в борьбе с коронавирусом

Агентство стратегических инициатив совместно с экспертами Института стратегических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики изучили зарубежные практики по борьбе с коронавирусом с помощью цифровых технологий. Исследование провели в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в сентябре в Сочи. Разбор практик проводился в соответствии с одним из направлений форума – «Новая технологическая политика».

Международный опыт преодоления коронакризиса позволил выявить самые эффективные векторы применения цифровых технологий против COVID-19 и главные тенденции новой технологической политики.

Цифровые технологии легли в основу многих инструментов по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. Среди ключевых направлений: мониторинг заболеваемости и прогноз распространения вируса, диагностика и телемедицина, обеспечение непрерывности процесса образования и удаленной работы, поддержка сотрудничества и кооперации, информирование и социальная поддержка граждан.

По мнению экспертов, основную поддержку в постковидный период получат такие технологические направления, как ИИ, 5G, инновационные медицинские технологии.

Цифровые технологии как инструмент борьбы с COVID-19

За несколько месяцев пандемии появилось новое направление применения цифровых технологий – CovidTech. Более одной тысячи инициатив в этой области представлено на глобальной карте инноваций StartupBlink. Интерес компаний в США, Британии, Австрии, Канаде связан с финансовой поддержкой частных, государственных и международных фондов и программ, ориентированных на поиск средств борьбы с коронавирусом.

Мониторинг и прогноз распространения пандемии, диагностика и телемедицина

Одним из главных инструментов борьбы с ростом заболеваемости стали системы отслеживания и контроля перемещений. Сейчас специалисты по всему миру ищут новые форматы, как обеспечить безопасность граждан из-за возможности возникновения второй волны коронавируса. В Китае уже есть примеры трансформации приложений для отслеживания и диагностики COVID-19 в сервисы ведения медицинского профиля граждан.

Медицинские приложения также составляют важную часть экосистемы мобильного здравоохранения. Они доказали свою эффективность при профилактике, ранней диагностике и подключении пользователей к местным службам здравоохранения. Сейчас появляются новые приложения по отслеживанию COVID-19, которые все чаще разрабатываются с открытым исходным кодом. Такие продукты вместе создают технологические компании, научные организации, медики и власти.

Аргентина

Интерактивное приложение CoTrack, в открытом доступе предоставляющее информацию о симптомах вируса, возможность самопроверки и просмотра обновляемой карты распространения заболевания в Республике.

Великобритания

Приложение COVID-19 Symptom Tracker помогает исследователям определить: насколько быстро вирус распространяется в различных областях; районы высокого риска в Королевстве; кто подвергается наибольшему риску. Полученные данные могут раскрыть важную информацию о симптомах и развитии инфекции у граждан.

Китай

Платформа Lianfei Technology для мониторинга эпидемий с использованием блокчейна, которая онлайн отслеживает прогресс COVID-19 во всех провинциях и регистрирует эпидемиологические данные в цепочке, чтобы их можно было отслеживать без возможности подделки.

Интернет-компания Qihoo 360 выпустила «Карту миграции больших данных», которая позволяет увидеть тенденции миграции с материкового Китая с 1 января до настоящего времени. Инструмент стал важным средством понимания и прогнозирования изменений в эпидемической ситуации по всей стране.

Компания Wuhan Guide Infrared предложила новую технологию измерения температуры тела с помощью компьютерного зрения.

В Китае также появились цифровые платформы для поддержки разработки новых лекарств. Alibaba Cloud объявила, что предоставит свои вычислительные возможности по ИИ бесплатно, чтобы помочь разработке новых лекарств и вакцин против вируса. Baidu предоставил свои вычислительные и программные ресурсы организациям по тестированию генов и НИИ по всему миру.

Сингапур

Приложение TraceTogether отслеживает людей, подвергшихся воздействию вируса. Эта информация используется для идентификации близких контактов на основе анализа продолжительности встреч между двумя пользователями. Как только заражение подтверждено, приложение разрешает больницам и Минздраву получить доступ к данным, чтобы помочь идентифицировать близкие контакты.

Южная Корея

Финансируемое правительством приложение Korea’s Tracking App используется для предоставления информации о COVID-19 и предотвращения нарушений карантина. Приложение также может использоваться для самоконтроля.

Дистанционные сервисы для работы и образования

По мере распространения вируса спрос на облачные видеоконференции и онлайн-обучение резко возрос. Например, китайские Youku и Ding Talk запустили программу «Обучение дома», чтобы предоставить студентам безопасную среду обучения и удобные образовательные инструменты.

ЕС

Программа Еврокомиссии Coronavirus: online learning resources открывает доступ к онлайн-ресурсам и инструментам для учащихся и преподавателей. Учебные и справочные материалы, бесплатные онлайн-курсы, лучшие практики онлайн-обучения доступны на 23 языках.

Канада

Минтранс Канады планирует перейти к дистанционной занятости своих сотрудников. В будущем на «удаленке» будут трудиться большинство из шести тысяч работников ведомства.

Швейцария

СOVID-19 Remote Work and Study Resources предоставляет бесплатные ресурсы для удаленной работы и дистанционного обучения.

Развитие сотрудничества и кооперации

Необходимость объединения усилий для борьбы с COVID-19 стимулирует расширение технологического сотрудничества между компаниями, НИИ и властями.

Китайская Alibaba Cloud бесплатно предоставила свои вычислительные мощности для ИИ государственным исследовательским учреждениям по всему миру, чтобы ускорить разработки новых лекарств и вакцин против вируса. Сервис такси Didi открыл доступ к ресурсам облачных вычислений. В США Белый дом в партнерстве с IBM, Google, Amazon и Microsoft решили помочь исследователям выполнять большое количество вычислений по эпидемиологии, биоинформатике и молекулярному моделированию с помощью высокопроизводительных систем.

Великобритания

Программа CoronaHack – AI vs COVID-19, созданная британской Knowledge Transfer Network и финансируемая правительством, помогает развивать связи между университетами и компаниями. Hackathon призывает предпринимателей, аналитиков и исследователей поделиться идеями, как применять ИИ для контроля и управления пандемией, начиная с интенсивной терапии и быстрого обучения медицинского персонала и заканчивая поддержкой людей, которые самоизолируются или работают из дома.

В рамках проекта Borough Initiatives and Needs database Лондонское бюро технологий и инноваций (LOTI) помогает местным службам обмениваться ресурсами и дистанционно сотрудничать.

ЕС

Инициатива AI-Robotics vs COVID-19, выдвинутая Еврокомиссией, собирает идеи по решениям в ИИ и робототехнике, которые могут помочь в профилактике, диагностике или лечении COVID-19. Уже создается банк решений, которые доступны для граждан и бизнеса.

Более 130 ученых, технологов и экспертов из восьми европейских стран приняли участие в некоммерческой инициативе Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, которая разработала приложение с открытым исходным кодом для анализа сигналов Bluetooth между мобильными телефонами, чтобы обнаружить пользователей, которые находились близко друг от друга. Приложение временно хранит зашифрованные данные, и если пользователи получат положительный результат на COVID-19, оно может предупредить любого, кто был рядом с зараженным человеком в предыдущие дни, при этом сохраняя личность пользователей анонимной.

Италия

Проект Digital Solidarity открыт для компаний и ассоциаций, которые готовы бесплатно предоставлять цифровые услуги и продукты для населения страны.

США

Правительство Штатов вместе с академическими и отраслевыми организациями 16 марта запустило открытый сбор данных и исследований COVID-19 Open Research Dataset Challenge. Проект сделал доступными почти 30 тысяч научных статей о коронавирусе.

Он призывает экспертов по ИИ во всем мире применять искусственный интеллект для анализа данных, чтобы помочь медикам ответить на вопросы об истории, передаче и диагностике вируса, мерах управления, опыте предыдущих эпидемиологических исследований.

Также 16 марта запустился проект U.S. Digital Response по обмену данными и взаимодействию цифровых экспертов-добровольцев с командами штатов и местными властями. Вместе они должны быстро реагировать на связанные с коронавирусом ситуации. Добровольцы стремятся к тому, чтобы их решения были открытыми для всех, воспроизводимыми и масштабируемыми. Они ведут переговоры с другими странами, чтобы понять, как масштабировать и адаптировать разрабатываемые меры.

Информирование и социальная поддержка

Сейчас особое значение приобретают информационные сервисы по своевременной помощи в экстренных ситуациях. В Китае появились тысячи групп WeChat среди сообществ, компаний и неправительственных организаций, которые связывают нуждающихся с теми, кто может помочь. Международные проекты, такие как COVID-19 Telehealth Clinic, представляют онлайн-платформу для получения помощи в борьбе с коронавирусом, если у людей нет доступа к медикам – видеочаты с волонтерами, которые помогут ответить на все вопросы.

Италия

Итальянская ассоциация Anpas запустила открытую платформу Ushahidi для отображения на карте людей, нуждающихся в чем-либо, и готовых помочь волонтеров, доступных в конкретном регионе, чтобы люди могли оставаться дома в безопасности и при этом получать необходимые товары.

США

Интерактивная панель инструментов Coronavirus Resource Center John’s Hopkins University онлайн отображает вспышки заболеваемости и содержит блог, в котором рассказывается о лучших практиках борьбы с COVID-19.

Тайвань

Онлайн-платформа Face masks for needs предоставляет онлайн-информацию о наличии медицинских масок в аптеках и спросе на них.

Южная Корея

Интерактивная карта CoronaMap, которая показывает, где находятся запасы масок и где перемещаются зараженные люди, а также онлайн-чат для граждан.

Господдержка цифровой трансформации во время пандемии

По мере спада остроты пандемии большинство стран фокусируются на восстановлении экономического роста и формировании системы стабильного функционирования. Ведущие глобальные игроки разрабатывают масштабные планы финансовой поддержки с акцентом на дальнейшее развитие цифровых технологий.

Стратегическая поддержка цифровых технологий

ЕС

Еврокомиссия разработала и представила планы перестройки промышленности с фокусом на цифровизацию, включая разработку и распространение 5G и 6G. Они изложены в трех документах, принятых 10 марта: «Новая промышленная стратегия Европы», «Стратегия развития малого и среднего бизнеса для устойчивой и цифровой Европы», «Выявление и устранение барьеров на пути к единому рынку».

Планируется ввести новые стандарты для технологий, включая Интернет вещей, робототехнику, нанотехнологии, микроэлектронику, высокопроизводительные и квантовые вычисления, критически важную инфраструктуру цифровых и облачных данных. В течение следующих десяти лет предполагается создать инфраструктуру, основанную на квантовом шифровании, которая должна обеспечить безопасность цифровых ресурсов 5G. Отдельно отмечена необходимость снижения зависимости от поставщиков из стран, не входящих в ЕС.

Великобритания

Британское правительство приняло новый пакет финансовой помощи для поддержки компаний. Программа предполагает вложить в инновационные технологии и высокотехнологичные фирмы почти 1,6 млрд долл. США. Задача стимулирования распространения цифровых технологий ставится также на региональном уровне: в западной Англии появился инновационный фонд объемом 1,2 млн долл. США для финансирования цифровых решений МСП.

Германия

В июне немецкие власти приняли программу экономической помощи для выхода из кризиса после пандемии на сумму 50 млрд евро. Ключевые направления поддержки цифровых проектов – безопасность (10 млрд евро), здравоохранение, включая системы реагирования на эпидемии, телемедицину и медицинскую робототехнику (7 млрд евро), дистанционное обучение и сокращение цифрового неравенства (4 млрд евро). К главным технологическим приоритетам программы относятся поддержка ИИ (5 млрд евро), квантовых технологий (2 млрд евро) и 5G (5 млрд евро).

Китай

В конце мая китайское правительство начало выполнять план развития ключевых технологий. За шесть лет планируется инвестировать около 1,4 трлн долл. США в ИИ, беспилотные автомобили и 5G. Основными объектами поддержки будут города и такие компании, как Huawei и Alibaba. Инвестиции в цифровые технологии станут частью пакета мер по восстановлению китайской экономики. В этом году планируется дополнительно вложить почти 565 млрд долл. США в инфраструктурные проекты для реализации стимулирующих мер фискальной политики.

США

В США стимулирующие меры для восстановления экономики реализуются через серию пакетов помощи, крупнейший из которых, Cares Act, составляет около 2 трлн долл. США. На модернизацию системы здравоохранения и развитие телемедицины выделяется около 200 млрд долл. США. Кроме того, около 1,5 млрд долл. США направят на развитие и коммерциализацию технологий ускоренной диагностики коронавируса для повышения доступности тестов по всей стране.

Безопасность и конфиденциальность данных

ЕС

В апреле Еврокомиссия выпустила рекомендации по мерам для разработки общего подхода ЕС для использования мобильных приложений и данных в ответ на пандемию. В них изложены ключевые принципы использования приложений с точки зрения информационной безопасности и соблюдения конфиденциальности и защиты данных граждан Евросоюза.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.