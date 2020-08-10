«Ревновал и угрожал убить»: В Одинцове офицер подкинул в машину бывшей любовницы ртуть

По словам потерпевшей, ртуть в машину мог подбросить ее бывший сожитель. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В истории о превышающей в сотни раз норму концентрации ртути в машине жительницы Подмосковья сейчас разбирается полиция. В воскресенье ,9 августа, в отдел полиции Одинцово с заключением независимой экспертизы пришла 36-летняя местная жительница Ольга*. Ее иномарку «Кия Рио» осмотрели прямо на парковке у дома в поселке Горки-10. Приборы подтвердили: внутри ртуть. Машиной не то что пользоваться опасно, даже близко подходить не стоит. Тачку в тот же день перегнали на стоянку полиции и опечатали. А Ольга написала заявление.

- По словам потерпевшей, ртуть в машину мог подбросить ее бывший сожитель. Они расстались несколько недель назад и после разрыва мужчина ревновал и угрожал ей расправой. При этом об угрозах в полицию она не заявляла, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах. - В ближайшие время подозреваемый будет допрошен.

Экс-возлюбленный на 10 лет старше Ольги, которая работает визажистом. Мужчина военнослужащий в отставке. О том, что он решил отравить бывшую, Ольге рассказала ее же подруга. Женщину уже опросили.

- Она сообщила что выпивала вместе с бывшем сожителем подруги и тот рассказал о ртути, подброшенной в автомобиль, - пояснил источник «КП».

Женщина сразу предупредила подругу, а та только после ее звонка поняла, с чем связано ее плохое самочувствие. По версии следствия, почти неделю Ольга* пользовалась опасной машиной. За это время она дважды теряла сознание, ее мучила тошнота и головная боль. Теперь ей предстоит пройти курс лечения.

По факту отравления в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, Ольга уже готовит гражданский иск, в рамках которого будет требовать компенсировать стоимость машины и затраты на лечение. По заключению экспертов, в ближайшие 100 лет этой машиной пользоваться нельзя.

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