"Но если есть в программе "Пачка сигарет": Что на ТВ приготовили к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя.

Виктор Цой в фильме «Игла». Фото: Кадр из фильма.

"Цой жив!" - этими надписями уже не один десяток лет фанаты группы "Кино" украшают стены домов и подземных переходов. Увы, безжалостные факты говорят об обратном: 15 августа 1990 года в тогда еще советской Прибалтике трагически погиб один из самых ярких отечественных рок-музыкантов. Ему было всего 28, незадолго до смерти он пел о тех, кто "живет по законам другим и кому умирать молодым" - в общем, все вместе это не могло не поспособствовать романтизации образа музыканта. Однако далеко не всегда память об артистах, пусть даже талантливых и ушедших слишком рано, выдерживает испытание временем. А вот наследие Цоя словно не замечает стремительно несущихся вперед десятилетий - его по-прежнему слушают, его по-прежнему боготворят. Неслучайно 30 годовщина смерти музыканта станет на некоторых телеканалах главной темой дня.

15 августа на РЕН ТВ мы увидим специальный документальный проект "Тайны Виктора Цоя" (22:00). Следом - последний концерт "Кино"(23.00). Ну а затем можно будет посмотреть легендарную "Ассу" Сергея Соловьева (00:00), самым запоминающимся моментом которой, конечно же, до сих пор остается финальный выход Цоя и Ко с песней "Перемен".

Устроят в связи с печальной датой своеобразный марафон и на Первом канале. Начнется он документальной лентой «Группа крови» (10.20), авторы которой постарались сделать акцент не на Цое-артисте, а на Цое-человеке, порой застенчивом и даже закомплексованном, то есть таким, каким его мало кто видел.

Ну а в 19.50 на Первом стартует Вечер памяти Виктора Цоя, который в общей сложности продлится почти пять часов. Подробности канал держит в строгом секрете, но, скорее всего, мы услышим много музыки и увидим много фильмов - как тех, в которых Цой снимался сам ("Игла" Рашида Нугманова), так и посвященных его творчеству и жизни ("Лето" Кирилла Серебренникова).