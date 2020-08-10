Светлана Тихановская: «Результаты выборов не признаем!»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Светлана Тихановская прокомментировала озвученные главой ЦИК Лидией Ермошиной предварительные итоги голосования. Кандидат в президенты не признает эти данные.

- Конечно, эти результаты не признаем, потому что мы видели цифры с отдельных участков, где перевес в мою сторону голосов был больше в десятки раз. Так не может быть, что это какие-то выборочные участки, а на всех остальных по-другому, - заявила Светлана - Мы будем делать все возможное от нас, чтобы оспаривать эти результаты.

Соратница Светланы Мария Колесникова сообщила, что до 14 августа они проводят подсчет протоколов:

- Мы будем сверять цифры - наши данные с теми данными, которые 14 августа будет озвучивать ЦИК.

Кандидат в президенты и ее соратники не признает официальные данные голосования. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Светлана Тихановская прокомментировала и вчерашние протесты в Минске.

- То, что вчера было, это недопустимо. Нам вчера и сегодня поступает противоречивая информация о том, что в городе могли быть погибшие. По поводу них информация не подтверждена. И я очень надеюсь, что она не будет подтверждена, потому что это будет началом конца, - говорит Светлана. - Мы вчера стали свидетелями того, что власть пытается силовыми методами удержать свои позиции. Сколько мы к ней ни обращались, сколько мы ни просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан, но, к сожалению, мы не были услышаны. Меры были применены несоизмеримые. Еще в начале моей прошлой пресс-конференции сообщалось, что применялись светошумовые гранаты, потом говорили о резиновых пулях.

Светлана Тихановская на избирательном участке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Тихановской, власть не слышит людей.

- Она полностью оторвалась от народа. Власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть.

Светлана просит пострадавших во время массовых протестов обращаться в штабы.

- Я хочу выразить поддержку всем тем, кто пострадал во время вчерашних событий. И кому нужна любая помощь: моральная, психологическая, материальная, - обращайтесь в наши штабы.

Соратницы поздравляют Тихановскую у избирательного участка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова также рассказала, что вчера ночью (10 августа) обращалась к главе МВД Юрию Караеву и главе Администрации президента.

- Мы передали информацию о том, что мы призываем начать переговоры для того, чтобы не допускать никакого вида насилия в обществе.

Светлана Тихановская ответила на вопрос журналистов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская ответила на вопрос журналиста, будет ли она с людьми, если они снова выйдут с протестом на улицу.

- А вы хотели бы, чтобы я вышла вместе с народом? Вы задаете такой вопрос. Где я нужнее, скажите? И я не знаю. Я тоже могу не знать. Вчера было очень много по этому поводу и мыслей. И не понятно, как поступать, - сказала Светлана Тихановская во время ее пресс-конференции.

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