Пойдём копать картошку: Алла Михеева выяснила, где растет самый вкусный картофель для чипсов Lay’s

Этим летом Алла Михеева посетила фермы, где растет картофель для Lay’s, чтобы лично убедиться в его натуральности. В репортаже, снятом режиссером Алексеем Голубевым, телеведущая узнает у работников ферм, где же растет самый вкусный картофель для чипсов Lay’s.

Спойлер: картофель для Lay’s растет на фермах в 11 регионах России и хорош везде

Lay’s - международный бренд, следующий принципам локального производства. Картофель для любимых чипсов производят в России из российского картофеля. В августе 2020 бренд запускает масштабную кампанию, где в центре внимания картофель – главный ингредиент в каждой пачке.

Этим летом в репортажном ролике, снятом режиссером Алексеем Голубевым, Алла Михеева посетила фермы в разных регионах и пообщалась с представителями хозяйств. “В поля” вместе с телеведущей отправились популярные блогеры: Наташа Ящук, Поля из деревки и Дан Варлан тоже отправились на фермы, чтобы удостовериться в натуральности и узнать происхождение картофеля, из которого производятся их любимые чипсы.

Чтобы убедиться в этом самостоятельно, не обязательно куда-то ехать. Попасть в «картофельную реальность Lay’s» можно купив пачку чипсов и отсканировав QR-код.

На сайте potato.lays.ru можно узнать регион, где вырос картофель в твоей пачке. Для тех, кто соберет коллекцию регионов, бренд разыграет ценные призы, в том числе главный приз – загородный дом.

А еще бренд придумал настоящий гимн своему картофелю на мотив известного хита Валерия Сюткина, который еще раз напоминает нам: каждый день вкуснее с Lay’s!

Общий срок проведения Акции: с «01» августа 2020 года по «16» ноября 2020 года по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям.

Ссылка на правила акции.