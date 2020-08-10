Я уеду до второго … на раскопки динозавров: в России набирает моду археологический туризм

На каникулах или в отпуске можно не только отдохнуть, но сделать археологические находки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда еще вопрос «где отдохнуть летом» не стоял так остро, как в этом году. Заграница закрыта, а российские пляжные курорты наперечет, и пляжи там переполнены, что в коронавирусных условиях многим оптимизма, конечно, не добавляет.

Проводить отпуск на любимой даче? Тоже вариант так себе. Хочется ведь чего-то новенького.

Не удивительно, что в этом году россияне обратили взоры в сторону альтернативного туризма. Особенно, если он связан с общественно полезными занятиями. Даже термин такой в ходу волонтуризм, то есть волонтерство + туризм. Один из самых распространенных вариантов – стать участником археологических раскопок. «Комсомолка» подготовила небольшой обзор для тех, кому по душе палаточная романтика, древние ископаемые и ученая компания.

Российским археологам нужны помощники-волонтеры. Фото: Марина АЛЕХИНА

ЗА КОСТЯМИ ПАРЕЙАЗАВРОВ

Где: Живописный берег Вятки под Котельничем в Кировской области. 25 километров местной береговой линии – кладбище древних ящеров, которое было открыто в 1933 году. Его ценность простирается на десятки лет вперед, так как, по мнению палеонтологов, далеко не все реликтовые останки выкопаны и оставлять их здесь нельзя. Каждая косточка ящера, жившего на земле 250 миллионов лет назад, важна для науки и познания жизни, в целом.

Что нужно делать: Вятским палеонтологам нужны помощники не только для раскопок, но и для уборки мусора на берегу. К сожалению, мусора, который оставляют на уникальном местонахождении парейазавров местные жители, хватает. И если его не убирать, то очень скоро кладбище даст дуба и станет бесполезным объектом для науки.

Условия: Сотрудники Вятского палеонтологического музея предлагают волонтерам палатки и спальники. Правда, их количество ограничено. И если у вас есть свое снаряжение, то лучше взять с собой.

Как добраться: Электричка от Кирова до Котельнича стоит 216 рублей на человека. Если вы едете от Москвы на поезде, то сразу берите билет до станции Котельнич. Цена – около 3000 рублей. Такси от Котельнича до Сокольей горы (так называется памятник природы, где располагается захоронение парейазавров) – 300 рублей. Еду можно привезти с собой, а можно скинуться всей группой, чтобы питаться из общего котла.

Контакты: Все желающие побывать на Сокольей горе и послужить науке могут связаться с Натальей Спицыной или Леонидом Кавардаковым по телефонам: (83342) 42273, (83342)54818.

Вятским палеонтологам нужны помощники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗА АНТИЧНЫМИ ДРЕВНОСТЯМИ

Где: Если к морю все ж таки невтерпеж, то вот вам Восточно-Боспорская Археологическая Экспедиция РАН в Крыму. На живописном черноморском побережье вы вместе с опытными археологами погрузитесь в атмосферу, более современную, чем парейазавры, но не менее любопытную. В 30 километрах от Керчи экспедиция исследует археологические памятники Боспорского царства (основанного в VI в. до н.э. греческими колонистами).

С 2015 года сюда приезжают до 400 волонтеров. Каждый год обязательно случаются любопытные находки – уникальные каменные склепы.

Что нужно делать: «В прошлые сезоны мы провели масштабные разведки близлежащих территорий, исследовали более 2000 м2 некрополя, вскрыли несколько десятков, - рассказывают организаторы экспедиции. - Наши волонтеры откапывали античный город Китей и скифские курганы в районе мыса Казантип. Некрополь Кыз-Аул представляет собой интереснейший античный памятник археологии, на котором в период с I века до н.э. по I век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. По мнению некоторых ученых некрополь принадлежал городу Китей. С этим конечно еще стоит разобраться, но уже сейчас понятно, что погребенные на нем люди были очень близки по своей культуре к сарматам».

Условия: В палаточном лагере организовано трехразовое питание. Есть вода, газ, электричество. Но условия все равно спартанские и к этому нужно быть готовым. Если вы привыкли к комфорту во всем, то не уверена, что вам это подходит. Во внерабочее время волонтеры купаются в море. Пляж – песчаный и практически безлюдный.

Как добраться: Ехать до места раскопок нужно своим ходом. Такси от Керчи до поселка Яковенко, рядом с которым ведутся раскопки, - 800-1000 рублей. Внимание, участие в экспедиции платное – до 550 рублей в день.

Контакты: 8 (985) 192-50-12, Павел Гецко.

На юге можно совместить отдых и волонтерство на археологических раскопках Фото: Нигина БЕРОЕВА

ЗА ХАЗАРСКОЙ ИСТОРИЕЙ

Где: Дельта Волги, неподалеку от Астрахани. В прошлом году астраханские археологи нашли здесь два поселения эпохи раннего средневековья. И в том, и в другом есть признаки Хазарского каганата.

Что нужно делать: «Волонтерам предоставляется проживание и питание в палаточном лагере, расположенном в уютном лесочке на берегу реки Болда, - рассказывает организатор экспедиции археолог Георгий Стукалов. - Подъем лагеря в 5 утра, в 5.30 завтрак. Работа начинается в 6.00 и продолжается до 13.00, каждый час организован 10-ти минутный перерыв для отдыха. Обед в 14.30. После обеда у всех свободное время. В 18.30 ужин. После ужина каждый день будут организованы посиделки у костра, а также лекции по истории и археологии Астраханской области.

Условия: В экспедиции принимают участие иностранные специалисты, поэтому знание волонтером английского языка желательно. Есть дежурный автомобиль, медик.

С собой обязательно нужно взять палатки, спальники, теплые вещи, репелленты от комаров. Если захотите взять с собой ребенка, то помните, что никто, кроме вас, не будет нести за него ответственность.

Как добраться: От автовокзала в Астрахани до Семибугров добираетесь на маршрутке, вас встретят возле парома.

Контакты: О своем приезде нужно за два-три дня предупредить по телефону: 89171751058. Подробности в «ВКонтакте» – Астраханская археологическая экспедиция.

А ЧТО ЕЩЕ?

Помимо перечисленных экспедиций, можно отправиться поработать на Курилы и Ямал. Но во-первых, вас ждет оплачиваемый тяжелый физический труд в непростых условиях. На севере очень много гнуса. Во-вторых, заезд на участок минимум на месяц-два. В-третьих, оплата после окончания экспедиции. Вряд ли подобные варианты подойдут для волонтерского отпуска. Поэтому отнеситесь внимательно к своему выбору.