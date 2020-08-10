Андреа Пирло будет тренировать Криштиану Роналду

Чемпион мира-2006 Андреа Пирло – легенда итальянского футбола. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов (проиграл по сумме двух матчей «Лиону»), туринский клуб уволил Маурицио Сарри. А уже через два дня на тренерский мостик Старой Синьоры поднялся наставник молодежки 41-летний Андреа Пирло.

Чемпион мира-2006 Андреа Пирло – легенда итальянского футбола. Полузащитник большую часть карьеры провел в «Милане», с которым выиграл множество призов. Но больше всего он прославился в последние годы, когда в 32-летнем возрасте перешел в «Ювентус», с которым еще четыре раза стал чемпионом Италии. Про таких «стареющих» футболистов обычно говорят, что он уже едет с ярмарки. Но Пирло принял вызов и раскрылся по-новому, продолжая блистать и в 37-летнем возрасте. В какой-то момент его имя стало даже нарицательным, когда возрастных игроков по всему миру стали называть «наш Пирло».

Кстати, итальянские журналисты уже отметили, что этот опыт долголетия может пригодиться и нынешнему лидеру «Ювентуса» 35-летнему Криштиану Роналду.

Любопытно, что после окончания карьеры футболиста Пирло вообще не собирался становиться тренером. Об это он говорил в своей автобиографии.

«Я бы не поставил ни копейки на мое будущее в качестве тренера. Это работа, которая меня не волнует, она включает в себя слишком много мыслей и образ жизни, преувеличенно похожий на футболиста. Я уже слишком много отдал футбол и хочу вернуть, по крайней мере частично, некое подобие частной жизни», - писал еще действующий футболист 7 лет назад.

Как видим, частную жизнь без футбола Пирло так и не освоил, так что пожелаем его команде удачи на зеленом поле.