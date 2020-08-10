Последствия коронавируса у артистов: у звезды «Дома-2» начались осложнения, Дакоту увезли на «Скорой», а Бабкина омолодилась

Дакоту сегодня увезли в больницу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Завершив лечение коронавируса, звезды проходят реабилитацию, специальные процедуры. А есть и такие артисты, которые получили отрицательные тесты и стали паковать чемоданы в командировку. Рассказываем, как справляются с последствиями коронавируса звезды.

Рита Дакота надеялась, что в ближайшее время сможет вернуться к привычной жизни – коронавирус протекал у певицы в легкой форме, она принимала дома назначенные врачом лекарства. Но сегодня Риту госпитализировали: «Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через 10 дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90). Срочно увезли на скорой с мигалками. Надеюсь на лучшее и нос не вешаю…» Родственники Дакоты, которые живут в ее доме здоровы. Напомним, что звезда заболела вскоре после того, как побывала на праздновании дня рождения Клавы Кокки.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас сейчас на шестом месяце беременности. На днях звезда «Дома-2» сообщила, что во время второй беременности переболела коронавирусом. Болела Саша в мае, а вот теперь рассказывает о последствиях: «Я была уже беременна, когда заболела коронавирусом, одна из первых, кто ушел на самоизоляцию, когда ее даже еще не объявили официально - уже знала, что беременная и безумно боялась заболеть. Только-только перешла во второй триместр и тест на ковид показал, что я заразилась… Сейчас мое тело все в полопавшихся сосудах: грудь, спина, плечи, руки... Вот такой вот результат «лечения…» Часть подписчиков Гозиас в социальных сетях, рассмотрев фото, сообщили, что это действительно последствия коронавируса, а другие написали, что сосуды у беременных могут полопаться и по другим причинам. Саша сообщила, что не делала КТ, так как оно запрещено беременным. Кроме того, ей не подошли ингаляции с прописанным раствором. После их проведения - пошла кровь из носа.

Звезда «Дома-2» Александра Гозиас во время беременности переболела коронавирусом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семье рэпера Элджея повезло больше – рэпер Алексей Узенюк после тусовок с коллегами заразил жену Анастасию Ивлееву и родителей (и своих, и супруги). Но за две недели домашнего лечения под постоянным наблюдением врачей в загородном особняке музыканта все прошло по самому легкому варианту течения болезни – температура, утомляемость, ломота во всем теле и два отрицательных теста на коронавирус. И вот уже Настя Ивлеева готовится к съемкам в столице и командировке для работы в проекте «Орел и решка».

Второй отрицательный текст на коронавирус Насти Ивлеевой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За «казачку Надю» переживали и коллеги, и поклонники – Надежду Бабкину врачи почти месяц спасали в коронавирусной больнице. Надежда Георгиевна выжила, вылечилась, прошла реабилитацию вместе с сыном (он тоже переболел) в клиническом госпитале неподалеку от дома – физиопроцедуры, дыхательную гимнастику, физкультуру, бассейн и другую программу. Кроме того, недавно народная артистка отдохнула в санатории в Крыму, где также проходила оздоровительные процедуры.

Как верно подметила Бабкина – болезнь новая, поэтому и методики реабилитации врачи продумывают и составляют методом поиска: «Никто не знает, какие могут быть осложнения после коронавируса – он на все органы может повлиять». К счастью, сейчас Надежда Георгиевна чувствует себя хорошо – уже в театре, репетирует новый спектакль с коллективом театра «Русская песня».

Надежда Бабкина после сложного течения коронавируса выглядит прекрасно — это не случайно, результат подтяжки проявляется спустя полтора года после операции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

До сих пор находятся недоброжелатели, которые предполагают, что ведущая «Модного приговора» не случайно похорошела и помолодела в очередной раз: мол, Надежда Георгиевна успела вновь сделать очередную омолаживающую операцию. Все это чушь! Секрет ее прекрасного внешнего вида прост - чуть больше года назад Бабкина сделала круговую подтяжку лица. Пластический хирург предупредил Надежду Бабкину после операции: результат подтяжки будет проявляться постепенно, а окончательным и идеальным станет через 1 год и 8 месяцев. Поэтому Надежда Георгиевна и хорошеет даже после выписки из больницы. А в ближайшее время мы увидим финал преображения. Кстати, Бабкина не скрывает пластику и говорит, что людям ее профессии надо хорошо выглядеть: «Считаю, что артистам это необходимо».

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