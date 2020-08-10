Люди в Минске идут брать реванш у ОМОНа за ночное побоище

Первые задержания в центре Минска, вечер понедельника 10 августа. Фото: REUTERS

Минск готовится к очередной битве между официальными властями Белоруссии и теми, кто официальной властью в ходе выборов 9 августа так и не стал. Противники Александра Лукашенко решили, видимо, разыграть реванш за разгон ночью после выборов и назначили встречу с ОМОНом на том же месте у стелы Города-Героя на проспекте Победителей.

Весь понедельник Минск лихорадило. Был объявлен короткий рабочий день. И по еще уцелевшим социальным сетям распространились призывы к выходу на улицы в 19 часов вечера, чтобы отомстить за вчерашнее побоище у дворца спорта.

Но власти тоже читают соцсети. И уже стянули ко Дворцу спорта максимально возможное количество милиции.

Все кафе, магазины и лавочки в центре Минска спешно закрылись.

А люди упорно подтягиваются в этот парк и все идет к тому, что здесь повторится вчерашний неприятный вечер. С баррикадами, светошумовыми гранатами и автозаками.

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