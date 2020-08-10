Как проходили выборы президента Беларуси в других странах, рассказали сами избиратели

Очередь у отделения посольства Беларуси в Москве Фото: ТАСС

Выборы президента Белоруссии в этом году всколыхнули абсолютно всех. К посольствам республики в разных странах выстроились километровые очереди, граждане жаждали отдать свой голос. Но в итоге сделать это удалось не всем.

Самая большая очередь была у посольства Белоруссии в Москве. Там люди провели чуть ли не весь день.

- Всего мы стояли примерно 8 часов. И нас было не 100-200, а минимум четыре тысячи человек. Все это вызывает огромное уважение к людям, которые стояли, и в то же время большой шок. Очень много людей после нас не успели, к сожалению, отдать свои голоса. Они знали, что у них, скорее всего, не получится по времени, тем не менее, они все равно стояли целый день, - рассказывает избиратель Даниил, который голосовал в белорусском посольстве в Москве.

Ситуация в других странах была чуть поспокойнее.

- Я пришла довольно рано утром, в 10.20 была уже возле посольства. Простояла я относительно недолго, полтора часа всего, - рассказывает жительница Берлина Тара в эфире радио "Комсомольская правда".

Огромные очереди были и у посольства Белоруссии в Вильнюсе. Там на одного человека отводилось 10-20 минут, но из-за огромного количества желающих голосование все равно растянулось на целый день.

- Очень было много людей. Некоторые, кто стоял с 11 часов, так и не проголосовали до 8 вечера, - говорит жительница Вильнюса Элеонора.