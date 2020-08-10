Что происходит в Белоруссии после выборов 10 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акции протестов начались 9 августа Фото: REUTERS

В Минске оппозиция готовится ко второму вечеру протестов - корреспонденты kp.ru следят за тем, что что происходит в Белоруссии после выборов 10 августа 2020 года. Мы ведем онлайн-трансляцию событий.

Напомним, вечером 9 августа, после того, как в Белоруссии закрылись почти все (впервые в истории несколько минских участков остались открыты после 20.00) избирательные участки и озвучили первые данные экзит-полов, сторонники оппозиции стали собираться группами в центре города. От выкриков и символичных песен про перемен, которых требуют сердца, активисты перешли к "наступлению".

Были стычки с милицией, "забор" из ОМОН, раненые, задержанные, в том числе и среди журналистов России, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Днем в понедельник белорусы вышли на работу и стало спокойнее, но к вечеру 10 августа оппозиция решила взять "реванш". Толпа собирается в центре, сюда же стягиваются силы ОМОН, милиция, спецтехника. Начались первые задержания.