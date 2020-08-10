Водитель рассекречен: опубликовано видео, которое поставит точку в деле Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что смертельное ДТП 8 июня на Садовом кольце учинил Михаил Ефремов, публика знала с первых минут. И - вот парадокс - в то же время подтверждений этому не было. На шумном бульваре, усыпанном видеокамерами, среди десятков машин с видеорегистраторами и зевак с мобильными телефонами никому так и не удалось запечатлеть момент, когда водитель-лихач выходит из машины. А значит, за рулем мог быть другой человек - хоть каскадер, хоть сотрудник спецслужб (да-да, именно такие версии доказывают прессе радикально настроенные фанаты Ефремова).

И вот домыслам пришел конец: сайт kp.ru публикует кадры, предоставленные адвокатом Александром Добровинским, защищающим интересы семьи погибшего курьера. Юрист провел собственное расследование и нашел любительскую запись, которая может поставить точку в громком деле.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) - Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что более никто из автомобиля не вышел, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Между тем, адвокат актера Эльман Пашаев этим кадрам не придал значения, назвав их бредом. Следующее заседание по громкому делу состоится уже завтра, и скорее всего, "переломная" запись будет приобщена к материалам дела.

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