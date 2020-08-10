Дочка Пелагеи унаследовала отличный слух и запела

Маленькая дочка Пелагеи Тася очень любит петь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Завтра в суде продолжаться судебные слушания по бракоразводному процессу певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Ранее подруга певицы заявляла журналистам, что знает человека, кто делает все, чтобы рассорить Пелагею и Ивана. По некоторым сведениям, именно этот человек делает вбросы в СМИ, чтобы задеть артистку и испортить ей настроение. «Гребет деньги мешками», - примерно такой имидж пытаются нарисовать в прессе. А Пелагея не обращает внимания на сплетни завистников и продолжает заниматься своими делами – музыкой и воспитанием любимой дочки Таси.

Говорят, что девочка быстро бегает – наверное, в папу (правда, последнему, похоже, это мало интересно, он редко навещает дочку). А еще Тася в свои три года уже запела и явно очень фотогенична. Девчушка на новом видео, представленным Пелагеей на ее странице в инстаграме, с удовольствием и очень эмоционально исполнила знаменитую «песенку охранников» из милого советского мультика «Бременские музыканты» - «Если близко воробей, мы готовим пушку…». А также песенку про экскаватор… Она с удовольствием поет перед зеркалом, на камеру. Ничуть не стесняется, и уже готовая артистка! У нее прекрасный слух (мамины гены). Старается петь громче, вытягивать – видимо, пытается подражать мамочке. А сильный (по сути оперный) голос Пелагеи известен всем!

«Для тех, кто не расслышит текст песни:

Трудно землю рыть лопатой.

Нам поможет экскаватор.

Он совсем не устаёт -

Роет, песенку поёт.

ЭКСКАВАТОР.

Все серьезно.

«Мы готовим пушку»)))», - подписала это видео дочки Пелагеи. Намек на «пушку» прозвучал даже двусмысленно накануне суда и в свете недавних событий с поступавшими исполнительнице угрозами (вторая сторона настроена, кажется, несколько воинственно). Но Тася, видно, не из робкого десятка! Ребенок в полном порядке. Веселая, активная, потешная, а какая талантливая!

«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией , и конечно, дикцией . Тася очень ответственная, всю себя отдаёт», - сделала Пелагея пояснение к видеоролику.

Тася дарит море позитива и радости не только своим близким, но и поклонникам Пелагеи, которые в восторге от ее маленькой копии.

«Я все слова разобрала, да ещё и песенки все помню. Это ж из детства, из любимых мультфильмов. Какая же милашная детская непосредственность. Тасе явно есть в кого быть талантливой!», «Вот это голос! Будущая звезда!», «Только у такой талантливой мамочки может быть такой талантливый ребёнок. Маме на замену растёт», «Сколько экспрессии», - порадовались поклонники, оценив Тасин дебют.