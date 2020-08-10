"Слишком красива": пять провокационных фото фигуристой внучки Михаила Боярского

Внучка актера Михаила Боярского Екатерина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старшая внучка Михаила Боярского - настоящая красавица с очень привлекательной внешностью. 21-летняя Екатерина является обладательницей пышных форм, которым позавидует сама Анна Семенович. Девушка активно ведет блог, в котором размещает фото в бикини и топах, подчеркивая выдающиеся достоинства своей фигуры.

Екатерина Боярская в отличие от своей звездной родни не является публичной персоной. При этом у яркой блондинки с пышной фигурой довольно многочисленная армия поклонников. Десятки тысяч человек восхищаются ее красотой, а в особенности внушительного размера бюстом.

Катя любит путешествовать, а также часто публикует снимки в бикини и топах. Подписчики постоянно находятся под впечатлением от форм девушки. Они осыпают ее комплиментами. Негативных отзывов под эффектными снимками красавицы просто не найти.

"Слишком красива", "Фигура огонь", "Просто пушка", "Вы по улице с охраной ходите?", "Красота. данная свыше", "Девушка шик!", "Богатое декольте", "Господи, она совершенство", "Очень шикарно выглядишь", - льют елей подписчики.

Напомним, Михаил Боярский более 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей - внучек.

В 18 лет он стал отцом. Его любимая жена Екатерина родила дочь в 1998 году. Девочку решили назвать в честь мамы. Через десять лет родилась вторая дочка. Ее назвали Александрой.