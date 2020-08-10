«Не верил, что это он сделал»: убийца дочери Владимира Кузьмина отсидел и вышел на связь со звездой

Екатерина и Владимир Кузьмин не стали отвечать на послание убийцы Лизы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

65-летний Владимир Кузьмин счастлив в браке с супругой Екатериной. Она стала подругой для трех его дочерей Сони, Марты и Николь. Владимир и Екатерина пережили вместе не только счастливые моменты, но много бед. Так вышло, что именно Катя сообщала Кузьмину о смерти двух его детей дочери Лизы и сына Степана.

Лизу убили 18 лет назад в ее квартире. 25-летнюю Лизу убил ее парень Сергей Глушков, которого поймали и осудили. Владимир Кузьмин тяжело переживал смерть детей и никогда не рассказывал об этом и лишь однажды сделал исключение – недавно в программе «Судьба человека». «Они мне снятся каждую ночь…» - говорит о погибших Лизе и Степе Кузьмин.

На архивном фото. Рядом с Владимиром Кузьминым стоят Лиза и Степан. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лиза была любимицей отца, училась в Гнесинке, писала стихи, музыку. Ее убили в квартире, которую подарил отец. Оказывается недавно на связь с Владимиром и Екатериной Кузьминой вышел человек, который отсидел за убийство Лизы.

Владимир Кузьмин с трудом подбирает слова: «Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили… Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. Что произошло никто не знает… История очень странная. А что я мог сделать… Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он…» Кузьмин вспоминает, что на суде адвокат убийцы Лизы смог привести убедительные доводы о его невиновности.

Екатерина Кузьмина уточняет, что отсидевший за убийство Лизы Кузьминой человек, вышел на связь с ними совсем недавно: «Несколько месяцев назад нам написал этот молодой человек с извинением в интернет. Мы ничего не ответили…» Общаться с ним семья Владимира Кузьмина не планирует.

Супруга Кузьмина Катя (справа) дружит сейчас с тремя его дочками Соней, Николь и Мартой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лиза Кузьмина была старшей дочерью музыканта и поэтессы Татьяны Артемьевой. В этом браке у Кузьмина также родились сын Степан и дочь Соня. Степан сильно переживал из-за ухода Лиза. Екатерина Кузьмина говорит: «С 2001 по 2009 годы были ощущения опасения из-за Степы…» Парень погиб больше десяти лет назад при пожаре. Владимир Кузьмин с трудом сдерживает слезы: «С детства был суперталантливым, есть запись он в 10 лет играл сложнейшие произведения на клавишах, выступал у меня на концерте. Англия не пошла ему на пользу…» В браке у Владимира и Екатерина Кузьминых нет общих детей, но они прекрасно общаются с тремя дочками музыканта.