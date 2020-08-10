Вторую волну белорусского протеста ОМОН зачистил за 1,5 часа

Задержания в Минске, вечер 10 августа 2020 г. Фото: REUTERS

В понедельник оппозиция в Минске готовила реванш, и я справедливо ожидал, что толпы несогласных будут гулять по улицам, завлекая прохожих на Майдан. Как в Киеве.

Но их не было!

В городе чисто и тихо.

- Перестаньте нас сравнивать с украинцами, - сказал мой минский знакомый. - Это абсолютно разные ситуации. Во-первых, у нас нет такого боевого ядра националистов, как там. Во-вторых, у нас нет галичан, которые бы с удовольствием ввязались в драку за свои бандеровские идеалы. Нам нужна только справедливость.

- Это лозунг всех революций, на которых я работал. Справедливлость, - возражаю.

- Не стойте в стороне! Это геноцииид!!! - наконец кричит рядом молодой парень.

- Не провоцируй, ишь умный какой, - одергивают «оратора» прохожие в центре Минска.- Всех задерживают, а самого крикливого — нет. Подозрительно.

В центре города собралось несколько сот человек, разбавленных ОМОНом в черных балаклавах. На фоне летнего, не по революционной повестке расслабленного Минска, они выглядят зловеще. Да и действуют соответствующе. По только им одним понятному принципу они выдергивают людей из толпы, заламывают руки и ведут в автозак. По гребенку попадают и мужики, и девушки, и пенсионеры.

Омоновцы не церемонятся с оппозиционерами, выдергивая их из толпы и "пакуя" в автозаки. Фото: REUTERS

- Фашисты, сволочи, нелюди, - летят проклятия из толпы.

- ...! - отвечают черные балаклавы отборнейшим матом. Ловлю себя на том, что не могу представить, чтобы в Москве подобным образом силовики общались с горожанами. Пусть и рассерженными.

- Что ж вы творите?! - поднимает руки к небу старушка, подойдя на опасное расстояние к одному из бойцов.

- В вашем бы дворе разожгли помойку и бросили в окно, посмотрел бы на вас, - эмоционально отвечает тот.

И на этом маленьком пятачке на проспекте Победителей взаимная ненависть была осязаемой.

Но самых активных ОМОН упаковал и развез по отделам милиции за полтора часа.

В воздухе повисла недосказанность.

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