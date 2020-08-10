Почему протест провален? Настоящей буйной из Тихановской не вышло

Светлана Тихановская на пресс-конференции 10 августа 2020 г. Фото: REUTERS

Есть одно довольно редкое объяснение, почему второй день протестов в Минске стал для оппозиции провальным. Дело в ее лидере. В символе протеста «домохозяйке» Светлане Тихановской. На нее в понедельник утром было больно смотреть. Экс-кандидат в президенты была бледной, измученной и, кажется, испуганной. На пресс-конференции она попросила помощь – исчезла глава ее штаба Мороз. Попросили помочь даже Лукашенко, тот, дескать, дал поручение, но ее до сих пор ищут. Отвечая на вопрос, почему самой Тихановской нет рядом с протестующими, она чуть не заплакала…

- Вы с народом? - спросили ее.

- Я с народом! – вспыхивает. – Вы думаете, я не с народом? Вы думаете, мое появление на улице не приведет к эскалации конфликта! Вы хотели, чтоб я вышла?

- Не знаю, - пожала плечами журналистка.

- И я не знаю, - вздохнула бывший кандидат. – Вчера было много разных мыслей и непонятно, как поступать.

Кстати, еще неделю назад было ясно – очень многое зависит как раз от Тихановской. От ее смелости, мудрости, стойкости.

Она не вышла вчера к тем, кто в количестве трех тысяч человек во всех крупных городах Белоруссии отправились за нее в тюрьму. Она и в понедельник не пришла к стеле в центре города, где второй раз попыталась собраться оппозиция. Но то ли из-за страха, то ли из-за отсутствия настоящего лидера, у нее это не получилось.

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