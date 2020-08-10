В отношении организаторов митингов в Беларуси возбуждено 21 уголовное дело

Участники вечерних шествий оппозиции в Минске, 9 августа 2020 г. Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении организаторов незаконных митингов 21 уголовное дело.

По данным ведомства, по подозрению в сопротивлении сотрудникам милиции задержаны более 80 человек, которые доставлены в следственные изоляторы республики.

Несмотря на то, что средний возраст задержанных - 23 года, многие из них были пьяны. Потому дознаватели и следователи ждут, когда задержанных можно будет допросить.

Кроме статей "массовые беспорядки" и "сопротивление милиционеру", к устроителям уличных беспорядков применяется статья "хулиганство". От перечисленных действий пострадали более 50 силовиков.

Напомним, 9 августа народ Белоруссии выбрал президентом Александра Лукашенко. По данным Центрального Избирательного Комитета, он набрал 80,08 % голосов. Его основной соперник Светлана Тихановская смогла собрать 10,9 процентов.

Отметим, что предвыборный штаб Тихановской рассылал во время голосования по сети приглашения для избирателей, в которых открыто предлагала решить их материальные проблемы.