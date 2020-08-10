Экс-футболист сборной России Роман Широков избил судью-блогера

Роман Широков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российском футболе может открыться еще одно уголовное дело. В сети появилось видео, на котором известный футболист Роман Широков избивает арбитра во время матча любительских команд. На видео все выглядит очень серьезно: бывшая звезда футбола, а ныне популярный комментатор «Матч ТВ», наносит несколько очень серьезных ударов ногами по упавшему судье.

Инцидент произошел во время матча любительских команд между телеканалом «Матч ТВ» и «Ничего обычного». На кадрах видно, как бывший капитан сборной России наносит судье удар, а потом после того как рефери падает, добивает его. Судью тут же госпитализировали, и оказали медицинскую помощь. В ближайшее время он планирует подать заявление в полицию. На вид побои выглядят серьезнее, чем те повреждения6 которые нанесли чиновнику Денису Паку футболисты Кокорин и Мамаев и их компания. Напомним, что футболисты за это преступление провели в заключении больше года.

Арбитр на видео – 24-летний Никита Данченков. Он не только обслуживает матчи низших дивизионов, как арбитр, но и сам иногда играет за любительский клуб «Амкал». Так что в любительском футболе Никита довольно известен, ведет блог в Инстаграме, где у него 46 тысяч подписчиков.

Роман Широков закончил футбольную карьеру в 2016 году. После работал футбольным чиновником, а в последнее время стал довольно популярным экспертом на телеканале «Матч-ТВ».

На инцидент уже прореагировали телевизионные коллеги Широкова. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший капитан сборной не может появляться в телеэфире. «Считаю, что канал «Матч ТВ» обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.