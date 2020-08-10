«Будет полный раздрай»: чем обернется для белорусской экономики отключение в стране интернета

Задержание оппозиционеров в центре Минска, 9 августа 2020 г. Фото: REUTERS

Второй день в Белоруссии серьезные перебои с работой интернета. Официальные лица указывают на кратно выросший трафик из-за границы, оппозиция уверяет, что это власти повернули рубильник, чтобы затруднить координацию протестующих против результатов президентских выборов.

Как бы то ни было, уже очевидно, что без доступа ко всемирной паутине страна долго жить не сможет. kp.by разбиралась, к чему приведет отключение интернета.

- С большими проблемами столкнулись интернет-ритейлеры, - рассказал «Комсомольской правде»-Белоруссия руководитель проекта belretail.by Сергей Скороход. – Сайты магазинов не открываются, системы учета товаров и доставки не работают. Для продавцов это означает убытки, которые никто компенсировать не будет.

По словам эксперта, у традиционных, офлайн-магазинов дела не на много лучше.

- Они продержатся день, а потом начнутся проблемы. Внутренние системы учета товаров все равно завязаны на всемирной паутине. Товароведы не смогут оценить, сколько у них товаров, и что нужно заказывать. Это будет полный раздрай, - предрек Скороход.

Не работает не только электронная почта, но и многие программы, необходимые каждой компании, например, софт для бухгалтерского учета.

Под ударом и IT-сфера, которая очень важна для белорусского экспорта.

- Без интернета наши облачные сервисы просто не работают. Пока делаем работу, которая не требует подключения к сети, - разводит руками генеральный директор компании «Белхард» Игорь Мамоненко. – Конечно, наши иностранные заказчики смотрят новости и с пониманием относятся к ситуации. Но по репутации это точно ударит. К нам и так относятся как к зоне повышенного риска. Для многих такое отключение интернета означает одно – убытки.