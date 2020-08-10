Антонио Бандерасу - 60: как Мадонна помогла обаятельному испанцу добиться славы

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свой день рождения Антонио Бандерас опубликовал в твиттере и инстаграме сообщение на испанском.

«Привет всем. Хочу сказать, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать 60-летие в карантине, потому что тест на COVID-19 оказался положительным. А еще хочу добавить что чувствую себя сравнительно сносно, просто устаю больше, чем обычно. Я уверен, что справлюсь так быстро, как только возможно, следуя всем медицинским предписаниям. Надеюсь, они помогут мне победить инфекционный процесс, от которого я страдаю и жертвами которого стало так много людей на планете». К сообщению этому прилагается детская фотография Бандераса - счастливый, пухленький и, кажется, очень уверенный в себе младенец.

Вообще-то Бандерас с детства мечтал стать футболистом. Травма ступни, полученная в подростковом возрасте, положила этим мечтам конец. Наверное, это было и к лучшему: подросток смог сконцентрироваться на другом своем увлечении, театре.

Когда ему было 15 лет, помер генерал Франсиско Франко, управлявший Испанией на протяжении нескольких десятилетий, и атмосфера в стране стала значительно свежее. Правда, не сразу: многие после смерти диктатора надеялись, что она останется столь же благочинной и душной, как при нем. Юный Бандерас, участвовавший в какой-то любительской постановке, был даже арестован полицейскими и в наручниках препровожден в кутузку. Спектакль показался консервативным служителям закона сомнительным с точки зрения нравственности - в частности, потому, что актеры были в густом гриме мимов с нарисованными слезами.

Но всего через пару лет в Испании началась так называемая Movida (самым точным по смыслу русским переводом будет, наверное, «Движуха»): расцвет кинематографа, музыки, литературы, живописи, которые при Франко были загнаны в максимально жесткие рамки. В начале 80-х, когда движение это набирало силу, Бандерас был актером Испанского национального театра, играл в спектакле по Кальдерону. Однажды днем он сидел с коллегами в кофейне. Туда зашел какой-то человек с красным чемоданом.

«Он был очень разговорчивым, говорил быстро, был очень остроумен», - вспоминал Бандерас много лет спустя. - «И он был очень забавным. Послушаешь его десять минут - и решишь, что перед тобой гений. А потом он собрался уходить, встал и на прощание сказал мне: «Тебе надо сниматься в кино, потому что у тебя очень романтическое лицо». Я ответил «ОК». Я совершенно не понимал, кто это. Кто-то сказал: «Его зовут Педро Альмодовар. Он недавно снял фильм. Второго фильма он не снимет никогда».

Уже через несколько лет Альмодовар станет ведущим испанским кинорежиссером, а Бандерас будет его любимым актером. После встречи в кофейне Альмодовар назначил 22-летнего Антонио на роль в фильме «Лабиринт страстей», потом - на роли в «Законе желания», «Матадоре», «Женщинах на грани нервного срыва», «Свяжи меня!»

Последний фильм пользовался большим успехом в Америке; среди почитательниц Альмодовара и Бандераса оказалась и Мадонна. Когда она гастролировала в Испании, Альмодовар устроил для нее вечеринку. Туда были приглашены Бандерас с тогдашней женой, актрисой Аной Лесой, ярой фанаткой певицы. Мадонна сама потребовала непременно позвать актера, сама распоряжалась, как рассаживать гостей, и так получилось, что Бандерас сел по левую руку от нее, а его жена - в самом дальнем конце зала. Весь вечер Мадонна напропалую кокетничала и флиртовала с Бандерасом, тогда не знавшим английского языка. Альмодовар тоже знал его плохо, но, как мог, переводил.

«Спроси Антонио, нравится ли ему клеить женщин?» «Спроси его, а нравится ли ему, когда женщины сами его клеят?»

По словам Альмодовара, недавно рассказавшего эту историю в «Карантинном дневнике» для испанского издания El Diario, Бандерас не знал, куда ему деваться - только всем видом показывал, что ради женщин готов на все, что угодно. В конце концов супруга актера не выдержала, подошла к столику и сказала Мадонне: «Вижу, тебе очень понравился мой муж, что неудивительно, он всем нравится. Но я не возражаю, я очень современна». Мадонна лихо ответила ей: «Проваливай!»

Весь флирт с Бандерасом снимался на камеру, и потом оказался одним из ключевых эпизодов очень скандальной документалки «В постели с Мадонной». В Голливуде это еще пуще подогрело интерес к испанцу - и вскоре он уже в буквальном смысле слова не вылезал из США. В течение нескольких лет - куча фильмов: «Короли Мамбо», «Филадельфия», «Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Четыре комнаты», «Эвита» (где его партнершей была Мадонна, к тому моменту сменившая имидж распутницы и провокаторши на образ приятной во всех отношениях женщины и Серьезной Драматической Артистки).

Спродюсированная Стивеном Спилбергом «Маска Зорро» окончательно вывела Бандераса в разряд больших голливудских звезд. А на съемках не самого удачного фильма «Двое - это слишком» он встретился с актрисой Мелани Гриффит, ставшей его второй женой.

Этот брак продлился 18 лет - по голливудским меркам, очень долго. Увы, в 2014-м все кончилось. В официальном заявлении Гриффит уверяла, что они с мужем намерены расстаться по-дружески и остаться любящими друг друга людьми. После этого они долго пилили движимое и недвижимое имущество, которое оценивалось в 50 миллионов долларов и включало особняки в Испании, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и на горнолыжном курорте Аспен. По крайней мере, им не пришлось драться за право опеки над ребенком – их единственная дочь Стелла дель Кармен Бандерас к моменту расставания родителей была уже почти взрослой.

Карьера Бандераса, казалось, потихоньку шла к закату: в 2010-е он снимался много, только фильмы типа «Охранника», «Обета молчания», «Черной бабочки» или «Цепного пса» мало кто замечал.

Положение исправил все тот же Альмодовар, давший Бандерасу главную роль в «Боли и славе», за которую он был назван лучшим актером на Каннском кинофестивале и даже номинирован на «Оскара». До выхода фильма мало кто думал, что стареющего Зорро когда-нибудь удостоят этих почестей. Но Бандерас в «Боли и славе» напомнил, что он не просто знойный герой приключенческих фильмов, а очень тонкий и талантливый актер. И хочется надеяться, что он, когда справится с коронавирусом, будет напоминать об этом все чаще и чаще.