Словакия высылает российских дипломатов

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Ряд СМИ сообщил об окончательном решении Словакии выслать трех российских дипломатов.Эту информацию подтвердил ТАСС официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага.

Отметим, что последним сообщением, связанным с Россией и опубликованным словацким МИДом, является заявление по случаю 12 годовщины со дня начала российско-грузинского конфликта. Оно датировано 7 августа.

Причины, побудившие руководство Словацкой Республики к высылке, пока также не объявлены. Традиционно это связывается со шпионажем.

Согласно информации, размещенной на сайте Посольства РФ в Словакии, в штате дипмисии – 20 человек.

В конце 2018 года Словакия уже высылала российского дипломата. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Реакция российского МИДа была зеркальной – работавший в Москве словацкий военный атташе был объявлен персоной нон-грата и покинул Россию.