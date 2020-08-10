Маргарита Симоньян: «Я просто в бешенстве. Уже далеко не первый журналист только из нашей редакции задержан и избит в Минске»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Днем после дня голосования в Минске и других городах Белоруссии было относительно спокойно. Но к вечеру ситуация стала накаляться, в города были стянуты ОМОН и спецтехника. Все те места, которые вчера ночью были максимально заполнены протестующими, сегодня оцеплены. Людей задерживают и сажают в автозаки фактически ни за что. Среди них оказался и журналист Russia Today Константин Придыбайло.

Вот что о случившемся он рассказал «КП»:

- Я вышел из редакции «Sputnik», спустился в памятнику Пушкину, там немного побыл, и направился в сторону стелы на проспекте Победителей. Навстречу мне шли пять бойцов ОМОНа. Я спросил у них, могу ли я пройти, не перекрыто? Они ответили, что: «Нет, пройдемте с нами». Довольно мягко заломали руки и в этой неудобной позе провели в автозак. Метров 500 — 600, точнее судить сложно, потому что они мне голову вниз опустили. Но в целом, честно, мне стало тяжеловато идти, и они меня приподняли даже. Но все было довольно мягко, никакой грубости.

В автозаке меня посадили в кабинку размером метр на метр. Минут 10 я был один, потом ко мне завели какого-то парня. И до того было очень душно, а вдвоем вообще тяжело дышать. Мы припали в щелям, откуда шел хоть какой-то воздух. Честно, разговаривать было тяжело, потому что душно. Но, как я понял, его задержали, хотя он просто ехал на велосипеде. В соседние кабинки заводили еще каких-то людей, всего было человек 10. Потом мы поехали. Но не долго. Минут через 5 езды автозак остановился, и меня выпустили, но других повезли дальше.

- А при задержании ты сказал, что ты журналист?

- Нет. Когда автозак остановился, сотрудник крикнул мою фамилию и спросил, есть ли такой? Я сказал — есть, и меня выпустили. Как там другие в этой духоте - я не понимаю, но я уже реально стал терять сознание. В целом такие задержания в начале акций протеста есть во всех городах, просто задерживают и отвозят в сторону.

Журналист Russia Today Константин Придыбайло был задержан в Минске. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Были какие-то моменты агрессии со стороны силовиков?

- Нет. Но я и не сопротивлялся совершенно. Делал, что мне говорят, но поза, в которой меня тащили в автозак, была очень неудобная и в конце пути я уже не мог поднять ногу, поэтому меня немножко положили. И все, я честно, смиренно ждал, что будет дальше. Не комплексовал, не спорил. Руки сковали не наручниками, а каким-то жгутом. Но, надо отдать должное, сделали это не больно и жгут даже соскочил. Мой сосед по кабинке был в наручниках, но тоже не затянутых по максимуму, он даже достал одну руку. Если бы они хотели сделать больно, поверьте, у них был такой шанс.

- Что сейчас на улицах города происходит?

- Очень много ОМОНа и полиции. Многие улицы и площади оцеплены, туда никого не пускают. Но на моих глазах только что ГАИШники развернули несколько машин. Надеюсь, нам удастся все же проехать в редакцию. Простые люди на улицах тоже есть, кто-то на велосипедах, кто-то просто гуляет. Никто от своих планов на день не отказался. Скопления митингующих сейчас в другой части города.

- Ты пойдешь еще туда сегодня?

- Не знаю, по ситуации.

В эфире радио «КП» главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание одного из своих сотрудников:

- Я просто в бешенстве! Редко нахожусь в таком состоянии. Костя Придыбайло работал абсолютно беспристрастно и объективно, совершеннейшим образом по-репортерски. Он точно не является каким-то западным или прозападным пропагандистом, которые прибыли в Белоруссию в эти дни. Это наш классный репортер, никого повода для его задержания нет и быть не может. Мы требуем освободить и всех остальных, которых по беспределу задержали и избили в Белоруссии. Таких людей очень много. Только у нас в редакции их уже много — не один, и не два. В 6:00 утра наш сотрудник, которые работал на протестах всю ночь, был задержан не в месте, где проходили акции протеста, и жестоко избит.

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