«Единая Россия» выступила за увеличение доли оклада в зарплате бюджетников до 70%

«Единая Россия» выступила с предложением увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы до 70%. Это позволит сделать процесс начисления оплаты труда более прозрачным и понятным, а также избежать вынужденных переработок. Кроме того, единороссы подготовили еще ряд предложений, которые помогут защитить права бюджетников, в том числе врачей, учителей и работников сферы культуры. О них секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал во время совещания, главной темой которого стала реформа системы оплаты труда сотрудников бюджетной сферы. В совещании, организованном по инициативе «Единой России», приняли участие представители профильных министерств и профсоюзов.

Кроме инициативы по увеличению доли оклада в заработной плате до 70% единороссы также выступают за создание единого перечня выплат компенсационного и стимулирующего характера. Это необходимо для того, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части зарплаты бюджетников составляло 70% на 30%.

- Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%, - рассказал Андрей Турчак. - А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства.

Как сообщает официальный сайт партии, чтобы ликвидировать создавшийся «перекос», единороссы предлагают разработать систему, при которой выполнение показателей майских указов по заработной плате сотрудников бюджетной сферы обеспечивалось бы из расчета одной ставки. Это позволит ограничить вынужденные переработки, на которые идут бюджетники.

Еще одна инициатива партии – установить максимальный уровень соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, замов и главбухов бюджетных учреждений со среднемесячными зарплатами остальных сотрудников.

- Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат, - подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, предложения единороссов касаются проекта закона, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы. Законопроект закрепляет за кабинетом министров право утверждать требования, предъявляемые к системам оплаты труда бюджетников. Проблема назрела давно, и, по словам представителей Министерства труда, поправки к законопроекту помогут уравновесить зарплаты сотрудников одной и той же отрасли в разных регионах, а также повысить прозрачность их начисления. Поправки позволят «принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях», - отмечают в Министерстве.

Как отметил во время совещания руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, сейчас поправки обсуждаются в регионах. После того, как будут собраны все замечания экспертов, законопроект будет доработан.

- Главная задача сегодняшней встречи в рамках открытого диалога между представителями федеральных ведомств, объединений работников — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению данной проблемы, который позволил бы максимально учесть интересы работников бюджетной сферы, - подчеркнул Сергей Неверов.