На протестах в Минске погиб человек

В Минске в ходе противостояния толпы и милиции погиб один человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в районе станции метро Пушкинская протестующие забаррикадировали дорогу, оставив машину на проезжей части. Около 30 силовиков раскачали машину и отбросили ее на обочину. Сейчас в протестующих стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты. Нескольким пострадавшим с осколочными ранениями оказывают помощь волонтеры. Протестующие строят баррикады, выносят на дорогу клумбы, бросают в сторону силовиков камни.

Во время протестов произошла трагедия - погиб человек.

- Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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