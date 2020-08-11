В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Снова строят баррикады

Участники вечернего протеста в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

Понедельник. Полночь. Весь центр Минска стоит. Все светофоры кто-то поставил на красный свет. Вой клаксонов.

Протестующие выстроили баррикады из афишных тумб. Спецтехника проехать туда не может.

Задержание участника протестов в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иду на звуки взрывов, где-то по ощущениям в 2 километрах происходит столкновения со светошумовыми гранатами.

Скорые тоже пытаются прорваться туда.

Вечером 10 августа в Минске дело дошло до коктейлей Молотова и первых жертв. Фото: Александр КОЦ

Говорят, там у торгового центра Рига случилось побоище. Демонстранты применили бутылки с коктейлем Молотова. В ответ получили от ОМОНа светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Идут сообщения, что появился погибший, у которого в руках разорвалась граната.

Улицы заволокло голубыми едкими облаками слезоточивого газа. Маски не спасают. Хотя до эпицентра — еще километр — два. Там — сплошная пелена газа. Что же делается там? Что с людьми?