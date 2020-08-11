Город в руинах: Бейрут полностью восстановят только через 10 лет

Взрыв в порту разрушил половину города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 августа в Бейруте произошла техногенная трагедия, повлекшая за собой большие перемены для Ливана. Взрыв магнитудой 4,5 балла разрушил сотни зданий. По официальным данным, найдено сто двадцать погибших, ранения получили около шести тысяч человек, а более трехсот тысяч остались без дома. Узнав о трагедии, Россия направила в Ливан пять самолетов гуманитарной помощи. О том, как проходят работы на месте трагедии, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.

Сотни тысяч человек остались без крыши над головой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Спасательная операция продолжается. У нас на сегодняшний день с нарастающим итогом медицинская помощь оказана в более чем 260 случаях, 29 детей, госпитализированных нет. Проведены 248 тестов на ковид, в том числе у 24 детей. Психологическая помощь оказывалась в 33 случаях, в том числе 6 детям», - сказал специалист.

МЧС России развернула возле места взрыва мобильный госпиталь, в котором медики круглосуточно принимают пострадавших.

В порту российские спасатели проводят поисковые работы. Кинологи с собаками разделились на две группы: одна ищет под обломками людей, которые могли по счастливой случайности остаться в живых, а другая следы взрывчатки.

Под завалами нашли тела 8 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Группировка спасателей у нас обследовала 3100 кв. метров территории, из-под завалов извлечены тела 8 погибших. Работы продолжаются в три смены. С целью мониторинга и оценки обстановки беспилотные авиационные системы обследовали 6800 кв. метров территории. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены от МЧС России 126 человек и 9 единиц техники, из них 3 – беспилотные авиационные системы», - сказал Воронцов.

Многие здания в городе почти полностью разрушены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалист выражает надежду, что под завалами еще могут оставаться живые люди.

«Конечно, я не хочу прогнозировать, но с учетом того температурного режима и тех условий завалов это будет, конечно, сложно, но мы надеемся, что все-таки чудо свершится», - отметил специалист.

Власти многих стран выразили сочувствие правительству Ливана и жителям Бейрута. Россия, Израиль, ОАЭ и Турция оказали помощь в первые дни после трагедии.

«За период работы аэромобильный госпиталь посетили командующий Вооруженными силами, министр здравоохранения, спорта и другие официальные представители Ливана, а также посол Венгрии, представители венгерских медицинских специалистов. Дана высокая оценка работы госпиталя и спасателям», - отметил специалист.

Группировка спасателей обследовала 3100 кв. метров территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После страшной трагедии стала известна возможная причина взрыва. В порту хранились 2700 тонны аммиачной селитры, которые были конфискованы у одного из судов. Опасное вещество пролежало в порту около 6 лет. Узнав о том, что правительство халатно отнеслось к хранению груза, жители города вышли на акции протеста. Мирные демонстрации превратились в погромы. Протестующих с каждым днем становилось все больше. Отчаявшиеся люди требовали отставки правительства, жадность которого привела к необратимым последствиям. Толпа заняла здания многих министерств. Полиция перестала справляться с жителями, один из правоохранителей погиб в давке. Властям пришлось подключить к усмирению жителей армию.

«На работу протесты никак не влияют. Единственное, мы обратились к командующему вооруженными силами Ливана, и он усилил нам группировку внешнего периметра. И вчера был, специально съездил, посмотрел, как его указания выполняются непосредственно в месте базирования лагеря и в местах проведения аварийно-спасательных работ. Его все удовлетворило», - сказал Воронцов.

Сотрудники спецслужб работают день и ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель начальника Главного управления Национального центра также подчеркнул, что, по предварительным данным, ущерб от техногенного взрыва составит $15 миллионов, а восстановление города займет около 10 лет.

После беспорядков и массовых протестов министры разных ведомств Ливана по очереди стали покидать свои посты. В понедельник, 10 августа, стало известно, что правительство Ливана выразило желание пойти навстречу протестующим жителям Бейрута и уйти в отставку.