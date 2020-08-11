Почему черепашки важнее правил

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Закон превыше всего. Правила — для всех. Звонок — для учителя. Гель — для душа.

Полностью согласен и всегда поддерживаю. Но есть вещи поважнее футбола, как писал Дмитрий Данилов.

Вчера в Шереметьево стал свидетелем душераздирающей сцены. Пробить меня непросто, но если это случается, то всерьез и надолго.

Маленькая девочка с мамой летели в Южно-Сахалинск и везли с собой двух черепашат. Не ознакомившись с правилами перевозки животных, они не предупредили авиакомпанию за какое-то там количество часов и пошли на борт с контейнером — в нем вода, трава и две барахтающихся черепашки. Так нельзя.

Дальше, как в кино: разъяренная мама тащит за руку повисшую дочь, на глазах сотрудников контроля демонстративно швыряет пластиковый аквариум на пол, вода расплескивается, черепахи летят на кресла, у девочки шок, ужас, истерика, слезы и бесконечный крик птеродактиля. Вместе они идут на посадку в автобус. Весь зал рыдает.

Мы собрали черепах обратно, налили воды, и начали искать среди сотрудников "Аэрофлота" тех, кто мог бы на вечер взять их домой и пристроить через соцсети. Потому что ВСЕМ надо лететь и остаться с ними не может никто.

Ехал к самолету и в голове, как в тумане, мелькали мысли: надо было протащить в рюкзаке и потом передать в их автобус! нет, спалили бы на борту. тогда надо было засунуть в сумку кому-то, кто шел на посадку. но их бы все равно пришлось достать — перелет восьмичасовой.

Страшнее всего было не за зверушек, их стопроцентно пристроят. Страшнее всего было за ребенка, которому 8,5 часов придется лететь с мыслью о том, что мир рухнул, планета разрушена, и все эти сказки про добро, которые читала мама и бабушка — чушь собачья и вранье. Возможно, 8,5 часов превратятся в 85 лет жизни, на протяжении которой она будет вспоминать этот жуткий случай жестокой разлуки.

Сука, думай, думай. Мюнхгаузен же говорил, что безвыходных ситуаций не бывает. И Бог шепнул на ухо:

Шамазов.

Точно, Шамазов!

Через 3 минуты за 9000 километров от Москвы в Южно-Сахалинске в 7 утра по местному времени один из лучших людей России (этот пост про него вообще) узнал о том, что маленькая девочка на грани гибели. Взрослый, состоявшийся человек, легендарный н/б, создатель киностудии на Сахалине, альтруист и филантроп, отец двоих детей, побросал все и поехал по зоомагазинам. Возможно, это был бы лучший сценарий, который ему удалось воплотить в жизнь. Убитая горем девочка, не выспавшись, прилетает в родной город, не понимая, зачем жить дальше, а там ее встречает бородатый исполин с черепашками и улыбается во весь рот.

Увы, это было слишком красиво. Так в жизни не бывает. В двух с половиной зоомагазинах города ничего подобного не нашлось. Потому и везли из Москвы. Потому и мечтала девочка.

Что в сухом остатке?

Я не хочу призывать к бойкотам, расстрелам и порицанию жестокосердых блюстителей правил. Тут другое. Мне кажется, для Аэрофлота с репутационной и СММной, что важно сейчас, а также кармической и человеческой точки зрения, что в принципе важнее всего, лучшим финалом была бы доставка черепашек. У вас есть данные мамы и девочки 6-7 лет, летевших 9 августа рейсом SVO - UUS в 23-20, сотрудники компании, работавшие на смене, стопроцентно в курсе, о ком идет речь. Девочку легко можно найти. Давайте поможем ей не утратить веру в людей и мир в столь раннем возрасте.

Готов оплатить перелет и покупку черепашат. Даже найду, с кем отправить — на сахалинских рейсах масса добрых людей. Если вы их принципиально не возите, есть одна зеленая авиакомпания, которая тоже летает на остров, и может доставить черепах.

Со своей стороны мы с жителем Южно-Сахалинска (пока что) сделали все. Помогите, пожалуйста, теперь вы. Просто не проходите мимо. У детей все еще есть право на чудо, мечту и счастье в этом мире. Потому что потом они вырастут и станут такими, как мы.