В Белоруссии дошло до баррикад и «коктейлей Молотова». Что же будет завтра

Фантазия, что, «напротестовавшись», все пойдут спать, никак не сбылась Фото: Павел МАРТИНЧИК

К полуночи казалось, белорусский протест переходит в ослабленную, карнавальную форму, когда вместо схваток с ОМОНом рассеянные по городу белорусы невинно хлопают в ладоши и гудят автомобилями. Но фантазия, что, «напротестовавшись», все пойдут спать, никак не сбылась. Наоборот, за углом, на улице Сурганова, что-то крепко взорвалось, и оттуда повалили люди.

К полуночи казалось, белорусский протест переходит в ослабленную, карнавальную форму Фото: Александр КОЦ

- У вас есть маска? – спросил меня вдруг прохожий, бегущий навстречу. – Обязательно наденьте. И намочите водой.

- Зачем? - удивляюсь.

- Тут на нас опустился странный туман, перехватило дыхание. Слезоточивый газ.

Оказывается, в километре, у торгового центра «Рига», стояла баррикада, которая сейчас, судя по взрывам, штурмовал ОМОН. Очевидцы потом утверждали, что восставшие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью, что приводило милицию в лютое бешенство. Когда я все-таки добрался до «Риги», от баррикады не было и следа.

ОМОН действует жестко Фото: Александр КОЦ

Вторая баррикада, возведенная метрах в 500 от первой, у ТЦ «Европа», тоже исчезла. Вернувшиеся на место боев ее защитники гордо показывали фотографии – гору досок, баков и мусора…

Мужикам на вид лет 35-40. Одному ОМОН чуть не вышиб глаз (показывает синяк), другому резиновая пуля попала в ногу (гордая демонстрация шрама)…

- Господи, ради чего? – спрашиваю.

- Это не его страна. Мы не рабы Лукашенко, - взревели мужики. – Мы люди!

Что будет завтра – комендантский час, чрезвычайное положение, тотальные аресты? Или революция? Фото: Александр КОЦ

- Мы труженики, - говорил один из них. – Я простой строитель, сам себе зарабатываю, каждый день по 12 часов, без выходных. И мне говорят: ты вошь. Почему я это должен терпеть! Мы хотели прийти на выборы, честно, спокойно проголосовать. У нас отняли голоса! И после этого нам говорят еще: «Я вам устрою, буду править еще 10 лет». Наши отцы вставали из окопов с трехлинейками на танки, и я не буду позорить память своего деда Филипповича.

- Хуже жить будете, - вздыхаю. – Перемены – опасная штука.

- А мы согласны жить хуже – два года, три… А потом выправится все. Главное, чтобы все по-человечески было, по-честному…

Баррикада у торгового центра «Рига» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Окунувшись в романтизм местной мятежной публики, разворачиваюсь, иду обратно и… столбенею.

Передо мной стояла баррикада. На том же месте, где час назад была разобрана ее предшественница. Самая настоящая – из мусорных баков, коробок, всякого мусора и бог весть откуда взявшегося металлического забора. В середине баррикады, перекрывавшей широкую улицу Сурганова, валил черный дым (говорят, какая-то девица для романтики подожгла макулатуру, за что три сотни местных бойцов ее отругали). И среди этой майданной анархии, конечно же, бил барабан. Точнее – бак. Кто-то метрономом отсчитывал секунды. Бум-бум-бум…

В Белоруссии дошло до баррикад и «коктейлей Молотова» Фото: REUTERS

Я с ужасом подумал, что этой баррикаде от силы минут 15. И это уже много. Через пару мгновений к нам залетела первая милицейская светошумовая граната. Ну а дальше газ, тошнота, бег… Я бежал и думал – когда я проснусь?

В дисциплинированной, померковной (то есть анекдотично-терпеливой) Беларуси на улицах баррикады и «коктейли Молотова»? Что будет завтра – комендантский час, чрезвычайное положение, тотальные аресты? Или революция?

И главное, что из этого хуже для этой доброй, прекрасной страны?

Многие протестующие получили ранения в стычках с милицией Фото: REUTERS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будет полный раздрай»: чем обернется для белорусской экономики отключение в стране интернета

Бизнес уже подсчитывает убытки (подробности)

МИД: Светлана Тихановская находится в Литве

Политик покинула Белоруссию и теперь находится в соседней республике (подробности)

«Революционная» Белоруссия не перекрыта — ни заслонов милиции, ни банд «боевиков»

Наш спецкор Александр Коц сообщает: прорваться в страну, охваченную протестами, оказалось проще простого (подробности)