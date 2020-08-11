Без вождей, но с лидером

Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди».

Люди старшего поколения прекрасно помнят съезды КПСС. Гимн. Речь вождя часа на 3 - 4. Речи вождей поменьше, минут по сорок. Награждения орденами и медалями. Снова речь вождя, уже покороче. Эпическая фраза в стенограмме съезда: «Бурные продолжительные аплодисменты, все встают». В субботу на съезде партии «Новые люди» ничего этого не было. А вот ощущение чего-то большого и значимого осталось.

Главное впечатление от съезда - это люди. В фойе, в зале, на сцене. Меньше всего они походили на делегатов, которые порой сидят на таких мероприятиях с мучительно серьезным выражением лица. Суть «Новых людей» лучше всего выразили известные гости съезда.

«Это партия, в которой нет вождизма. Это отличает «Новых людей» от всех существующих партий, которые являются партиями одного лидера. А это уже утомило большое количество людей с активной позицией. «Новые люди» - это партия, в которой каждый может быть лидером, инициатором большой инициативы», - отметила продюсер, общественный деятель и телеведущая Тина Канделаки.

«Новые люди» - это запрос на новизну, обновление, перемены. Заинтересованность в этом участников видна по их лицам. «Новые люди» по-другому мыслят. Формат взаимоотношения с аудиторией совершенно другой - они говорят на простом, понятном человеку языке», - рассказал бизнесмен и писатель Сергей Минаев.

Основатель «Новых людей» Алексей Нечаев, который и был избран Председателем партии, обозначил в рамках съезда две основные идеи партии. Первая - это курс на обновление и перемены.

«Наши политические институты устарели. Во власти - дефицит творческой энергии. Кадровые лифты не работают - притока новых людей нет, а элита превратилась в несменяемую. В государственном управлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи», - отметил в своем выступлении Алексей Нечаев.

По его словам, все парламентские партии сегодня - это одна большая «партия ренты», или партия стабильности. Эти партии не отвечают общественному запросу на изменения. Страна утратила динамику развития, и настало время новых людей и время перемен: поступательных, но неуклонных. В этом смысле партия «Новые люди» может стать фундаментом или базовой фракцией новой структуры - «партии созидания и развития».

Второе направление работы «Новых людей» - это переключение внимания с геополитической повестки на внутреннюю и новые решения региональных проблем. По мнению Нечаева, рядовые граждане страны не чувствуют достаточной заинтересованности Центра в повышении их качества жизни. Их уже не так вдохновляют успехи страны за ее пределами. В регионах люди хотят увидеть изменения в своем городе, районе, области, которые они сами могут почувствовать и потрогать руками.

«Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но и чтобы на каждом уровне власти - региональном, городском, сельском - тоже были наши люди. В прямом и максимально близком контакте с избирателями. Мы - партия, которая строится снизу, от земли. Только такая организация может конкурировать с нынешними парламентскими партиями. Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в интернете, закончилась», - сказал Нечаев.

Активисты «Новых людей» представили на съезде свои проекты, которые они уже сейчас реализуют в своих регионах.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, «Новые люди» пришли в политику всерьез и надолго.

«Новые люди» рассчитывают на долгосрочную перспективу. У нас очень мало организаций, которые пытаются думать за горизонт избирательного цикла. На мой взгляд, партия «Новые люди» пытается как раз за этот горизонт заглянуть. И это серьезно повышает их перспективы», - подчеркнул Дмитрий Абзалов.

В настоящее время партия выдвинула более 500 своих кандидатов для участия в выборах в законодательные собрания в 13 регионах страны в сентябре этого года.

«Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам, что мы можем сделать и что нам будет трудно сделать», - признался Алексей Нечаев.

По словам политолога Александра Кынева, на сегодняшний день в политической системе страны не представлено огромное количество людей, где-то не менее трети избирателей. По большому счету, им не за кого голосовать.

«Это люди, которые хотели бы нормального, человеческого развития, которые хотели бы жить в цивилизованной стране, которая развивается в унисон с цивилизованным миром, но они не хотели бы голосовать за какие-то реваншистские проекты, - заметил Александр Кынев. - Зачастую у них не остается выбора - либо власть, либо какие-то реваншисты. На мой взгляд, конечно, это ложная дилемма, и она очень многих не устраивает. И то, что эти люди не представлены в политической системе, это колоссальная проблема. Люди должны иметь возможность избирать нормальных людей, которые выражают их взгляды».

Некоторые эксперты и делегаты съезда в кулуарах обсуждали изречение Уинстона Черчилля: «Если вы не будете заниматься политикой, то политика обязательно займется вами». И отмечали, что поход в политику должен начинаться с малых дел, которые могут затем трансформироваться уже в крупные программы государственного уровня.

Активисты «Новых людей» представили на съезде свои проекты, которые они уже сейчас реализуют в своих регионах. Они затрагивают вопросы благоустройства городской среды, инициативного бюджетирования, образования, экологии, помощи инвалидам, волонтерства, благотворительности, защиты животных. Это реальные дела, которыми люди занимаются уже много лет, причем там, где они и живут: в Рязани, Томске, Краснодаре, Костроме, Новосибирске.

«Новые люди» пришли в политику всерьез и надолго

Бросалось в глаза, что презентации проекта отличались глубокой проработкой, в том числе и с точки зрения затрат. Например, проект «Новый двор», который был разработан активистами из Рязани, имел понятный и аргументированный бюджет - 968 тысяч рублей. За такие, достаточно небольшие деньги можно из пустыря с лавочками сделать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом. В таком новом дворе могут быть площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, воркаут-пространства, современные и безопасные детские площадки, а также зоны отдыха. Такие проекты легко масштабировать по всей России, и это одна из практических возможностей для улучшения жизни людей.

На федеральном уровне «Новые люди» уже озвучивали свои идеи по реформе силовых структур, поддержке самозанятых граждан, отказу от вредных продуктов питания, улучшению безопасности на российских дорогах. Эти предложения получили широкий общественный резонанс.

«Мы видим абсолютно нормальную, здравую позицию партии «Новые люди» в вопросе транспортной безопасности в плане модернизации транспортной структуры, так чтобы она не убивала людей, - отметил координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов. - Это глоток здравого смысла в море безумия, которое происходит вокруг. Мне это очень импонирует».

«Перспективы у «Новых людей» и их лидера Алексея Нечаева есть, и они очевидны, - считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. - Российский избиратель устал от тех лиц, которые он каждый день видит по телевизору, слышит по радио, читает в газетах. Это нормальная ситуация. Избиратель хочет чего-то нового: новых лиц, свежих идей. «Новые люди», безусловно, являются конструктивной оппозицией, и их шансы найти и занять свою нишу в политике можно оценить достаточно высоко».