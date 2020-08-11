Посол Дмитрий Мезенцев: Задержанные журналисты едут домой. И по 33-м российским гражданам возможен скорый результат

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС

Ситуация в Минске остается напряженной. После оглашения результатов голосования на выборах президента Белоруссия толпы недовольных вышли на улицы и устроили беспорядки. В ходе таких массовых протестов были избиты и задержаны несколько российских журналистов. Все они прибыли в Минск с целью освещения выборов главы государства.

- Дмитрий Федорович, все журналисты очень благодарны и послу, и посольству нашему в Белоруссии, что освободили наших коллег. Вам спасибо огромное, потому что мы здесь все очень переживали. Я так понял, что вы их к себе в посольство забрали. Правильно?

- Да, сегодня они находились в посольстве. И сегодня уже новый день, будем сейчас организовывать, помогать в поездке домой.

- Скажите, это сложно было?

- Послушайте, я скажу, что разговор, который состоялся у меня с министром внутренних дел генералом Караевым, министром иностранных дел Владимиром Владимировичем Макеем, он дал результат, обратили внимание на ситуацию, которая сложилась.

Конечно, мы переживали за ребят, тем более что должны были просить белорусских партнеров уточнить места их нахождения. Все было сделано.

Но у нас еще есть задачи, мы их будем решать, именно в этом плане, в этом ключе.

В ходе таких массовых протестов были избиты и задержаны несколько российских журналистов Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Там несколько наших журналистов работают. Что бы вы им хотели передать?

- Имеется в виду, работают здесь?

- Ну да. Наши соотечественники.

- Любому журналисту, мы с вами хорошо это знаем, нужно желать объективности, творческой удачи, уверенности, сил, творчества. И, конечно, понимать, что через призму его взглядов миллионы людей оценивают ситуацию. И в этом плане нужно всегда об этом помнить.

- Скажите, на это накладывает отпечаток то, что Дмитрий Федорович Мезенцев сам журналист, и не только в прошлом, но и в душе?

- (смеется) Вы уже ответили на этот вопрос сами.

- Хорошо, что наши коллеги уже на свободе, я так понял. Ваши ребята к ним ездили?

- Послушайте, они не были арестованы. Это важно понимать, чтобы не нагонять здесь какого-то… Они были задержаны в связи с теми событиями, и в связи с преодолением правоохранителями Белоруссии той ситуации, которая сложилась, как угроза общественному порядку здесь, в столице нашей братской республики. Это тоже надо понимать.

Ситуация в Минске остается напряженной Фото: Павел МАРТИНЧИК

И надо понимать, что правоохранители тоже люди, у них есть эмоции, у них есть, безусловно, определенная усталость. Они решают свои задачи, может быть, не всегда, при решении, действительно, сложных задач, которые сегодня перед ними стоят, - хватает времени, сил обратить внимание на нюансы, услышать, что это наши журналисты, россияне, наши с вами соотечественники. Давайте еще раз пожелаем ребятам скорейшего возвращения домой и того, чтобы эти сложные эпизоды оставались позади.

- А что с теми 33 нашими ребятами, которые удерживаются в Белоруссии, с ними тоже такая же работа проводится (по освобождению)? Или там сложнее?

- Консулы посольства уже побывали у них дважды, был разговор с каждым из них.

И скажу то, что мы уже говорили, уже никакой тайны на самом деле не должно быть. Эти люди, на самом деле, не очень понимают причины задержания, и то, что было сказано на ушедшей неделе.

А то, что эта тема была обсуждена главами государств (Путин и Лукашенко разговаривали об этом по телефону, а потом, как рассказал президент Белоруссии, он получил ещё и письмо от российского лидера. - А.Г.) - важнейший показатель и подтверждение того, что для Президента России дорога судьба каждого гражданина нашей страны. Он помнит об этой ситуации.

После оглашения результатов голосования на выборах президента Белоруссия толпы недовольных вышли на улицы и устроили беспорядки Фото: Павел МАРТИНЧИК

И мы ждем, что правоохранители обеих стран самым тщательным образом разберутся во всех тех обстоятельствах, которые требуют анализа, правовой оценки. И что возможен скорый результат в отношении наших соотечественников по освобождению их.

- То, что два президента поговорили, обсудили именно эту тему конкретно, вам легче, проще стало работать в данном направлении?

- Для всех, кто, так или иначе, погрузился, захотел быть более информированным по этим событиям, это, конечно, добрый знак. И добрый знак в отношении этого эпизода, и добрый знак в отношении того, что Российская Федерация, ее национальный лидер очень внимательно относится к судьбам людей, к судьбам тех граждан, которые, где бы ни находились, в какую ситуацию ни попадали бы, - они под защитой Российской Федерации.

- Я не могу вас, конечно, не спросить об общей ситуации в Белоруссии. Знаю, что вы об этом переживаете, это наше Союзное государство. Что вы нам можете сказать?

- Мы все должны пожелать братскому белорусскому народу, минчанам как можно скорее преодолеть ту сложную обстановку, которая возникла.

Но не надо драматизировать и не надо завышать масштаб тех сложностей, которые сейчас, буквально в течение нескольких дней, отличают этот период. Убежден в том, что у наших братьев, партнеров, коллег есть все необходимое, все силы, мудрость и профессионализм, чтобы все это преодолеть.

И важно помнить, что девять с половиной миллионов белорусов - это очень добросовестные, трудолюбивые, радушные люди, живут достойно, являются для многих примеров. И это наши братья и те люди, которые также очень по-доброму относятся к России.

- Еще не могу не спросить... С каждым из 33-х наших граждан, которые находятся под арестом, общались сотрудники консульского отдела. Что говорят наши ребята? Как у них здоровье, как у них самочувствие?

- Улучшились условия содержания. Безусловно, консульские сотрудники начинают встречу с традиционных, но очень важных вопросов – самочувствие, состояние здоровья. То ведение диалога, которое отмечается сегодня нашими соотечественниками, диалог, который ведут с ними белорусские следователи, белорусские правоохранители, не дает оснований видеть какую-то угрозу нашим коллегам.

Нет никаких поводов сегодня укорять белорусских следователей в нарушении каких-то процессуальных и законодательных норм. Идет работа, идет проверка, разбирательство.

Еще раз скажу, что было очень важно услышать официального представителя Следственного комитета России, готовность взаимодействовать с белорусскими партнерами, я думаю, это, безусловно, укрепляет наше взаимодействие и позволяет быстрее разобраться во всем том, что произошло.

- Спасибо огромное, Дмитрий Федорович. Вам - удачи.

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