«Ягода-малина» Валентина Легкоступова в крайне тяжелом состоянии, ее муж объявлен в розыск

Информацию о том, что певица Валентина Легкоступова, известная по хиту «Ягода-малина», находится в больнице, официально подтвердили в главке столичного МВД. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Информацию о том, что певица Валентина Легкоступова, известная по хиту «Ягода-малина», находится в больнице, официально подтвердили в главке столичного МВД.

- Поступила телефонограмма из медицинского учреждения о травмировании. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП», Валентина Легкоступока была госпитализирована еще 8 августа. В ее московской квартире артистку в невменяемом состоянии нашла дочка. Вместе с ней был ее супруг яхтсмен Юрий Фирсов. Оба вели себя странно и дочка артистки вызвала наркологическую службу. Позже выяснилось, что у певицы тяжелая черепно-мозговая травма. В воскресенье, 10 августа, ей сделали трепанацию черепа. До сих пор артиста в крайне тяжелом состоянии. А вот ее супруг из больницы сбежал. Он объявлен в розыск.

По одной из версий, это он избил певицу. Где он сейчас находится, устанавливает полиция. Пока он не был опрошен.

Напомним, всего месяц назад, 4 июля, Валентина Легкоступова обвенчалась со своим третьим супругом. Свадьбу сыграли в Крыму. А познакомились Валентина и Юрий в социальных сетях всего за несколько месяцев до бракосочетания.

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